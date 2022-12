Patricia Faraldo: “La nueva Ley protege mejor a las víctimas de delitos sexuales”

La Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la Ley del solo sí es sí, es una de las que más polémica ha generado en los últimos años. Desde su entrada en vigor, algunos delincuentes han visto reducidas sus penas, algo que puede parecer contradictorio. Una de las autoras de este texto legal es Patricia Faraldo, catedrática de Derecho Penal de la UDC, que defiende que las víctimas de delitos sexuales están ahora más protegidas que antes. “La Ley siempre tuvo como objetivo proteger mejor a las víctimas, aunque eso no pasa necesariamente por castigar más a los autores”, asegura.



“Estamos hablando de delitos que ya están muy castigados. Las penas previstas en el Código Penal español por estos delitos son muy superiores a las de otros países de nuestro entorno. Que la Ley pretende proteger mejor a las víctimas está claro por todas las medidas de protección, detección, acompañamiento, indemnización, educación o reparación a la víctima que recoge. De hecho, la reforma penal es un segmento muy pequeño de esta reforma, que va mucho más allá y toca 17 leyes”, explica Faraldo.



Además, Faraldo pone en contexto lo que está sucediendo en la actualidad. “No está saliendo tanta gente de prisión. De las 3.500 personas que están cumpliendo condena en España por delitos sexuales, se ha rebajado la pena o han salido un total de 50 personas. Los que han salido, además, tenían penas en su grado inferior. Hay diferentes interpretaciones posibles, y yo creo que algunos tribunales lo están haciendo de una forma que es discutible. El Tribunal Supremo acabará poniendo orden en esto”, aclara.



En ese sentido, la catedrática de la UDC considera además que, si la ley se aplicase en su totalidad, la situación también sería diferente. “Algunos de los tribunales que están aplicando la rebaja de penas no se han dado cuenta de que en la nueva Ley, que es la que ellos están aplicando, es obligatorio imponer una medida de libertad vigilada a los que salen de presión. Y alguno de los tribunales no la está poniendo, por lo que no están aplicando la nueva Ley en bloque. Por lo tanto, si se aplicase en su totalidad, el peligro de que los condenados volviesen a delinquir quedaría conjurado, al menos en parte”, afirma.



Preguntada sobre si cree que, en muchos casos, se está juzgando de forma injusta esta Ley y se busca cualquier resquicio o detalle para tratar de hacer una enmienda a la totalidad de la misma, Faraldo lo tiene muy claro. “Por supuesto. Pero esto es similar a lo que ya ocurrió con la Ley de protección integral contra la violencia de género. Se decía que no era constitucional, hasta que Tribunal Constitucional dejó claro que sí que lo era. Aquí pasa lo mismo, y es algo que ocurre en las leyes que tienen que ver con la perspectiva de género, que a algunos no gustan”, concluye.