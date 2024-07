La oposición pide la declaración de emergencia sanitaria en A Coruña

El anuncio del comité de empresa de que la huelga de recogida de basura se volverá indefinida a partir del 28 de julio ha motivado que la oposición exiga a la alcaldesa, Inés Rey, tome ya las medidas extraordinarias con las que amenaza desde comenzó el conflicto, la Noche de San Juan. La huelga indefinida para agosto (y continuada, porque hasta ahora es intermitente) ya se había anunciado, pero ayer se votó ante la falta de avances en las negociaciones con la empresa, Prezero.

El portavoz do BNG, Francisco Jorquera, tacha la medida de "chantaxe inaceptable” y advierte de que, si se cede a las exigencias de los basureros “os problemas volverán reproducirse no futuro, como xa aconteceu nos últimos anos”. Recuerda que el pleno del cuatro de julio se aprobó por unanimidad una moción presentada por el Bloque en la que se instaba al Goberno Local a supervisar el cumplimento por parte de la concesionaria de las cláusulas que rigen la prestación del servicio y, eventualmente, a imponer penalidades en caso de que no se respete el contrato.

Por su parte, el portavoz popular Miguel Lorenzo, señala que “la Alcaldesa dijo hace unos días que está estudiando medidas. Ya no es momento de estudiar, sino de examinarse porque estamos ante un problema de salud pública. Tiene que declarar la emergencia sanitaria y que se recoja la basura de una vez. Van 25 días sin recogida y no ha tomado ninguna decisión”

Lorenzo recuerda que mañana hay programada una protesta vecinal por la basura sin recoger. "¿Cómo no van a protestar vecinos, comerciantes y hosteleros tal y como están los barrios de basura, con riesgo sanitario, y pagando 1,3 millones de euros al mes sin que se recoja desde el 24 de junio?”. Y también considera que los coruñeses son "rehenes" en este conflicto.

"La empresa sigue en sus trece, es verdad que ha sancionado a tres miembros del comité. En vez de relajar la tensión, lo aumenta. Tratamos de llevar esto de la manera más cordial posible. Nos llevan abocando a esto cumplimiento tras incumplimiento del pliego de condiciones", se defendió Alfonso Seijo, que asegura que se trata de recortar en personal.

Queda por ver el efecto real de esta huelga indefinida en el servicio. Porque, aunque el comité ha propuesto unos servicios mínimos del 35%, la empresa impone unos del 80%, de manera que una jornada en la que se ha convocado paro el nivel de actividad es, en realidad, prácticamente igual a un día cualquiera.

El motivo de que la basura se quede sin recoger es lo que el Ayuntamiento denomina "huelga de brazos caídos" y que Seijo señala que no es más que cumplir las normas de seguridad de la empresa. Los camiones ya no se saltan los semáforos o se sobrecargan, lo que son prácticas habituales, según el sindicalista. Esto provoca que de tiempo a vaciar todos los contenedores.