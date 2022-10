La oposición encuentra carencias en las cuentas del Estado dedicadas a A Coruña

Las partidas dedicadas a la ciudad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son insuficientes para la oposición municipal. El PP, BNG y Marea Atlántica coinciden al encontrar carencias en las inversiones y piden respuestas por parte del Gobierno local. El portavoz popular, Miguel Lorenzo, insta a la alcaldesa, Inés Rey, a presentar enmiendas a los Presupuestos ante “la falta de fondos para inversiones e infraestructuras importantes para A Coruña por tierra, mar y aire”. Así, critica que para la Cuarta Ronda, “que Inés Rey había anunciado como una inversión a incluir en los PGE del próximo año, solo aparecen 500.000 euros en total, por lo que no hay fondos para realizar la obra como anunció la alcaldesa”.

En cuanto a infraestructuras, todos los ojos estaban puestos en Alfonso Molina. Lorenzo considera que “se maquilla” el presupuesto con dieciséis millones de euros, pero solo uno para el próximo año, “dejando once millones para 2026, casi dos mandatos después del actual, lo que evidencia que se prevé un retraso considerable en la ejecución de las mismas”. El candidato popular a la Alcaldía menciona también la falta de una partida para remodelar la terminal de pasajeros de Alvedro, así como su demandado tercer finger. “Menos de dos millones de euros recibirá nuestro aeropuerto en 2023, por lo que solo se hará el trabajo habitual, lo que se suma a la pérdida de destinos y frecuencias”.



El portavoz del BNG sigue la misma senda y señala la existencia de “ausencias clamorosas” en las cuentas del Estado en relación con las demandas y necesidades de A Coruña. “O aumento do investimento neste proxecto a respecto do exercicio anterior é debido a actuacións previstas desde hai moitos anos. Aínda por riba, finánciase en boa parte con fondos europeos, como o enlace ferroviario a Punta Langosteira, a dragaxe da Ría do Burgo, etc”, indica. Jorquera, además, se refiere a las “ausencias clamorosas” como son la no condonación de la deuda del puerto, “unha clara discriminación a respecto do trato outorgado a València, cuxo débito si foi asumido nos orzamentos do Estado”, y la “infradotación escandalosa” de la línea ferroviaria entre A Coruña y Ferrol. El Gobierno central solo destina en sus cuentas del 2023 medio millón de euros para la ampliación de A Pasaxe, el vial 18 y la Cuarta Ronda. El portavoz del BNG lo tiene claro: las partidas son “irrisorias”.

Pleno extraordinario



La portavoz de la Marea, María García, hace un llamamiento al Gobierno local de Inés Rey y a los demás grupos de la corporación para convocar un pleno extraordinario en el que debatir sobre los Presupuestos. “Cremos que o trato á cidade e á área metropolitana ten que mellorar na tramitación parlamentaria destes presupostos, e desde o Concello deberiamos elevar unha voz o máis forte posible para reclamalo”, explica. Tras realizar un primer análisis del proyecto presupuestario, la Marea considera que “non está previsto o remate de ningunha infraestrutura crítica antes de 2026, nin sequera a estación intermodal. A débeda histórica do Estado coa Coruña segue no seu sitio mentres van pasando gobernos estatais”. García se muestra firme y afirma que “seguen a repetirse unha e outra vez os mesmos proxectos, sexa con dotacións simbólicas, sexa con fondos para traballos previos que un ano aparecen e ao seguinte se repiten”.

El Consistorio celebra el compromiso inversor del estado

Para el Gobierno local las partidas de los Presupuestos Generales reflejan el compromiso inversor del Estado, “compromiso que queremos ampliar con más inversiones que estamos seguros que llegarán a esta ciudad a lo largo de este mes y del próximo año”, comentan fuentes del Ejecutivo municipal. La puesta en marcha de Alfonso Molina y el comienzo del proyecto de la Cuarta Ronda y el vial 18 atienden, según el Gobierno local, a la solicitud que ellos mismos realizaron. “Se materializan la intermodal y el tren a Langosteira”, añaden.

Por otra parte, el Ayuntamiento espera que la Xunta de Galicia “tome nota y refleje un necesario aumento en la ciudad en sus cuentas de 2023, después de haberlas reducido en los últimos años”. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, también alabó el proyecto de presupuestos del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para 2023 y acusó al mandatario gallego, Alfonso Rueda, de hacer “seguidismo” del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.