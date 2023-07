Un operario resulta herido al cortarse con una radial en las obras de dragado de la ría de O Burgo

Un operario resultó herido en Cambre al cortarse con una radial mientras trabajaba en las obras paralelas al dragado de la ría de O Burgo. El hombre, natural de Manchester, realizaba tareas en el entorno de La Casa de las Palmeras, junto a otro compañero, de los Países Bajos.



El suceso ocurrió alrededor de las 17.30 horas y hasta la zona acudieron de inmediato la Policía Local y la Guardia Civil de Cambre, así como una ambulancia del 061, que se encargó de trasladar al herido hasta el Hospital de A Coruña.



El hombre sufrió un corte importante y estaba previsto intervenirlo quirúrgicamente, pero su vida no corría peligro, indicaron los servicios de emergencias que acudieron a Cambre.



Desde el municipio cambrés apuntaron que, teniendo en cuenta que la actuación no pudo completarse, se acordonó la zona para evitar posibles accidentes, teniendo en cuenta que estos días se celebran las Festas de Santiago de O Burgo, que atraen miles de visitantes a este importe núcleo de Culleredo y O Temple, en Cambre, unidos ambos en una parroquia y conectados por sendos puentes sobre la ría do Burgo.