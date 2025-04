Una oleada de alumnos supera las previsiones de las empresas en la Feria de Empleo de la UDC

La Feria de Prácticas y Empleo de la facultad de Informática de la Universidad de A Coruña (FEPE FIC) dio el pistoletazo de salida tras su primera jornada, ayer, ante una gran oleada de alumnos que hasta pilló por sorpresa y superó todas las previsiones de las decenas de empresas participantes.



Y es que en total, son cuarenta las compañías que participan este año, catorce más que el año pasado. Durante la mañana de ayer, muchos fueron los estudiantes que se acercaron a los diferentes stands para informarse un poco más acerca de su incierto pero a la vez inminente futuro laboral.



Sergio Liste y Jacobo Martínez, alumnos de tercer curso del grado en Ingeniería Informática, fueron algunos de las decenas de estudiantes que decidieron acudir a la gran cita en la facultad. “Vinimos otros años pero no estábamos tan interesados”, comentaron. Y es que ahora, afrontan la recta final de su carrera y buscar una empresa en la que hacer prácticas, urge. “Queremos sobre todo interactuar con las empresas de cara al futuro laboral”, expusieron los estudiantes.



Bien por buscar prácticas, empleo fijo o simplemente informarse un poco más sobre las diferentes opciones existentes, las seis horas de feria -de 09.00 a 15.00 horas- se les hizo eternas a los responsables de las distintas compañías presentes durante la jornada. “Desde que he llegado no he parado. La verdad es que durante el día de hoy vino mucha gente interesada”, apuntó Abel Martínez, miembro del equipo de talento de Abanca.



Y no es el único que recibió visitas. Iria Vázquez, responsable de talento de Bahía Software, concretó que, aunque “es el primer año que venimos, ha superado con creces nuestras expectativas”. En cuanto a la afluencia, según Susana Gándara, trabajadora de la Unidad de Empleo de la UDC, explicó que vio “incluso más que el año pasado”.

Prioridad en las prácticas



Aunque durante el acto acudieron perfiles de todo tipo, el más común, según las empresas, es el alumno que busca una compañía en la que hacer las prácticas. “Veo bastante gente interesada, no tanto empleo y más prácticas. El perfil que más se acerca es el de Ingeniería Informática, aunque también del grado de Ciencia de Datos”, expresaron desde Abanca.



En Bahía Software, por su parte, coinciden con Abanca. “Los perfiles que más hemos visto son junior, sin experiencia, que quieren iniciar su carrera profesional. Normalmente buscan prácticas para empezar su andadura laboral”, comentó Vázquez.



Para la propia Unidad de Empleo de la UDC, sin embargo, recibieron una variedad mayor. “Hemos tenido un poco de todo, desde personas con experiencia de diez años, a chicos de segundo o tercero y que se están planteando su trayectoria profesional”, dijo Gándara.



Así, la Feria de Empleo continuará durante la jornada de hoy y mañana, con la presencia de otras comapañías como Inditex, Altia o Navantia, entre otras.