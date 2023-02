La Oficina dos Dereitos de la Marea Atlántico atendió a cien personas en riesgo de exclusión

La Marea Atlántica atendió en 2022 en su Oficina dos Dereitos a un total de 97 personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de un incremento del 54% con respecto a las actuaciones del año anterior, en el que ya es la tercera anualidad de esta oficina en marcha. Los datos los presentaron el candidato a la Alcaldía, Xan Xove, y el número 3 de la lista y educador social, Rodri Gil.

Para Xove, el trabajo en la Oficina “é un motivo de orgullo, e demostra que na Marea Atlántica cumprimos os nosos compromisos e poñemos os nosos recursos directamente a disposición de

quen os precisa. Porque estamos nas institucións para axudar á xente e traballar por

unha Coruña mellor, non para ocupar cadeiras. Esta oficina non suple o traballo das

administracións públicas e as entidades sociais, pero está a resultar útil para moita

xente, facilitándolles a vida. E está a sinalarnos problemas no acceso aos servizos

públicos e ás prestacións sociais”.

En cuanto a los datos, Gil destacó que un 23% de las solicitudes atendidas pedían ayuda para realizar gestiones con las administraciones, labores como pedir citas o presentar escritos. El segundo motico con más números de consulta fue el acceso a prestaciones como la Risga, el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Social Municipal, con un 20% de los casos. Otras cuestiones relevantes fueron los problemas de acceso a la vivienda y los trámites de extranjería, que representaron un 11% de los casos.

De las 97 personas que solicitaron el apoyo de la Marea, 46 fueron mujeres y 51 hombres, y 81 de las personas acudían por primera vez a la Oficina dos Dereitos, frente a 16 que ya habían demandado atención en años anteriores. En total, a lo largo de 2019 se realizaron 619 actuaciones, entre consultas, acompañamiento, apoyo en gestiones administrativas y derivación a otras entidades.

Además de las cifras, Xove y Gil explicaron que los procedimientos telemáticos y los protocolos de cita previs instalados durante la pandemia se están convirtiendo en un obstáculo para muchas personas: "A fenda dixital é un problema crecente. Está a deixar fora á xente que non ten conexión a internet no fogar ou teléfono móbil, que adoita a que ten menos recursos e que máis apoio precisa. Isto tamén afecta a persoas maiores, ás que o acceso ás novas tecnoloxías suponlles unha gran eiva. É importante que trámites coma a cita previa sexan unha opción, non unha barreira”.

Entre los problemas que trasladaron los usuarios está que la solicitud de la Renta Social Municipal conlleva hasta un año y medio de demora, entre que se concede y se empieza a cobrar. Además, los usuarios se quejan de la dificultad para encontrar vivienda a precios razonables y de la carencia de recursos públicos para lograr alternativas habitacionales. “Se na Coruña xa é imposible alugar para

calquera, co prezo medio máis alto de Galicia, imaxinade para unha persoa sen recursos. Lamentablemente, o goberno de Inés Rey desaproveitou a oportunidade de actuar fronte a esta situación, negándose a regular os pisos turísticos, e deixou sen gastar nove millóns de euros no orzamento do ano pasado. De novo, haberá ocasión de mudar isto en maio”, señalaron.