El ocio nocturno abrirá hasta las ocho y media en San Juan

La tradicional y erróneamente llamada noche más corta del año –el honor recae sobre el solsticio de verano– será para el sector de la hostelería la más larga desde 2019. Tanto los bares, cafeterías y restaurantes como el ocio nocturno tienen ya confirmada su autorización para extender el cierre en la madrugada del jueves al viernes: será de dos horas en el caso de la hostelería y hasta las ocho y media de la mañana para pubs y discotecas. Es decir, la mayoría de los establecimientos tradicionales podrán prorrogar su actividad más allá de las 04.30 horas, en función de su licencia.



Se trata de una realidad impensable a comienzo de año para el ocio nocturno, que se vio obligado a devolver las entradas de las fiestas de fin de año debido a las restricciones. Luis Diz, presidente de la asociación Galicia de Noite, se muestra satisfecho por la nueva realidad, aunque cauto a la hora de valorar su impacto. “No debemos albergar una expectativa demasiado alta, es una noche importante, pero la situación económica no ayuda a ser demasiado optimistas”, explica el dirigente, que pone el foco en aquellos que todavía no saben lo que es un 23 de junio de forma plena “Hay coruñeses que con 18 años todavía no han vivido nunca un San Juan”, recuerda.









Nueva asociación hostelera





La creación de una nueva asociación “para la defensa de la igualdad y la hostelería coruñesa” sorprendió al representante de Galicia de Noite. “Es una asociación básicamente local, que engloba a los locales que tienen una problemática con las denuncias vecinales”, afirma. “Todo es respetable y bienvenidos sean”, añade. .



Finalmente, a la hora de lanzar un mensaje al público, Diz apela a la cautela: “Sentidiño, que se disfrute, pero al día siguiente y el siguiente hay que disfrutar, no gastemos todo en San Juan”.