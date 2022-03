Las obras de la calle de Compostela se reanudarán hoy tras su paralización

Las obras en la calle de Compostela se reanudarán en la jornada de hoy tras haber sido paralizadas la semana pasada por la crisis de suministros derivada de la huelga de transportes. Fuentes del Gobierno local aseguran que “poco a poco se va regresando a la normalidad”. Además, el resto de trabajos que se vieron afectados por esta situación también se reanudarán en breve.





El Ayuntamiento anunció el pasado miércoles la paralización de las actuaciones en las calles Compostela y Alcalde Marchesi, así como en Laxe y Laureano Mediante y, si la crisis continuaba sin tomar medidas para paliar la subida de precios del combustible, advirtió de que habría más obras afectadas en la ciudad.





Con vistas a una recuperación, el presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña, Roberto Medín Guyatt, indica que el fin de la huelga de transportistas supone también un alivio para las obras.





“Todas las que tuvieron que detenerse se reanudarán cuando lleguen los suministros. Eso sí, este reinicio dependerá de si el problema ha sido la falta de material de fabricación o simplemente la dificultad para que el stock llegase a su destino”.





Actuaciones

Por ello, si tan solo hay que transportar los materiales necesarios para los trabajos, comenzarán cuanto antes. “Si hay materiales pendientes de fabricación, se retrasará un poco más”, añade.





Guyatt comenta con preocupación el estado de los contratos que ya están en marcha. “Hay muchos que no van a poder cumplirse por la carestía de los materiales nuevos y de la energía, algo que no estaba contemplado. Hay contratos que se renegocian entre empresas y promotores, pero si no se pueden cumplir, se romperán”, explica el presidente del Colegio de Arquitectura Técnica de A Coruña. Todo ello, sumado a la escasez de mano de obra arrastrada desde la crisis de 2008, provoca que el sector de la construcción “esté pasando por un mal momento”, afirma.





Si bien Guyatt asume que habrá unos costes más elevados a partir de ahora, demanda que haya “libre circulación” con el fin de no parar la actividad del sector, castigado por la fuga de trabajadores a países donde se les paga mejor y la jubilación de otros. Sobre el número de obras que se paralizaron la semana pasada, todavía no hay una estimación.