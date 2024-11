La obra ‘Nada se sabe’ lleva al Festigual una propuesta que reivindica el talento sin etiquetas

La pieza teatral ‘Nada se sabe’ llevó al teatro Colón, dentro del Festigual, una historia que reflexiona sobre la exclusión y la discapacidad, una propuesta de Culturactiva y el Centro Dramático Galego que reivindica el talento sin etiquetas y que en enero llegará al Salón Teatro de Santiago con varias fechas aún por anunciar.

"É unha iniciativa integradora no contexto teatral galego, polo tema e o elenco, conta cunha delicada selección musical e está formulada como un reto dirixido á audiencia, como unha dúbida metódica que lle dá nome ao espectáculo. A través de textos clásicos como o Filoctetes de Sófocles adaptado por Manuel Lourenzo ou os textos do tudense Francisco Sánchez O Escéptico, catro actores revisan como a sociedade non sempre inclúe ás persoas diferentes e cuestionan os prexuízos que se derivan destas diferenzas. A obra pon o foco en como as persoas excluídas e apartadas poden ser claves para conseguir grandes victorias", apuntan desde Festigual.