El Obelisco recuperará su aspecto original como parte de la renovación de Los Cantones

El protocolo que se firmó el mes pasado entre todas las administraciones implicadas permite cierto optimismo sobre el futuro del borde litoral. Este mismo mes se presentará el proyecto de Los Cantones, lo que la alcaldesa denominó la “fase cero” de la reforma. Después de tanto tiempo con el aspecto provisional de Los Cantones, muchos coruñeses se han acostumbrado y han llegado a considerarlo definitivo. Pero Inés Rey asegura que no será así. Actualmente, el proyecto está pendiente de la aprobación de Patrimonio, pero asegura que, una vez el organismo de la Xunta le dé el visto bueno, acelerará los plazos de ejecución



“Ya está todo muy pensado, muy trabajado, y será una realidad en este mandato”. La presentación del proyecto será pronto, así que no quiere adelantar muchos detalles, pero asegura que no tiene mucho en común con la obra que se presentó en un primer momento, porque se han añadido muchas modificaciones que tienen como objetivo poner en valor los elementos patrimoniales de la zona más emblemática de la ciudad. “El Obelisco tiene que ser ese elemento central que presida Los Cantones pero ahora hay una mezcla de elementos que lo distorsionan”, advierte.



El proyecto original, firmado por los arquitectos Xosé Manuel Vázquez Mosquera y Carmen Calatayud, se presentó a mediados de 2020. Se trataba de recuperar un total de 11.000 metros cuadrados para los viandantes y extender el modelo de regulación de tráfico existente en La Marina, de forma que solo podrán circular los autobuses, taxis, vehículos de reparto y los residentes de la zona.

Rey hace hincapié en la atención al detalle del nuevo proyecto, que se ha redactado “con mucho respeto por la historia de la ciudad”. Todo tiene ese aire de restauración, de vuelta a épocas pasadas, en las que el vehículo privado todavía no se había convertido en vital y no había necesidad de aceras que separaran a los peatones de los tranvías o los automóviles. Hasta el diseño de los bancos, afirma, se ha cuidado al más mínimo detalle para darle ese aire de “sala de estar de la ciudad”, como lo describe la alcaldesa: “Está todo muy pensado, muy trabajado, el material... todo”. Otros elementos icónicos, como la fuente de los peces de Méndez Núñez, también están pensados para integrarse en este gran espacio peatonal.



El Ayuntamiento espera que sea del agrado de todos los coruñeses cuando se elimine esa “provisionalidad” y se amplíe el espacio público. Pero primero debe gustarle a la Xunta. En la reunión que se mantuvo el mes pasado, con motivo de la firma del protocolo para la fachada marítima, Rey tuvo la oportunidad de presentar el nuevo proyecto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. “Vamos a necesitar la colaboración de la Xunta y de Patrimonio y (Rueda) me ha mostrado toda su cooperación y disponibilidad para que vaya adelante”, aseguró la regidora.



Con prisas



Rey admite que le ha entrado prisa por terminar esta ambiciosa remodelación, que supondrá un hito como lo fue en su día la recuperación de La Marina y O Parrote, que llevó a cabo el PP, y que también afrontó numerosos retrasos por problemas con Patrimonio, como el hallazgo de restos arqueológicos cuando se excavaba el párking subterráneo.



Una vez se obtenga la aprobación, habrá que licitar la obra, adjudicarla y luego iniciarla por fases. Después de tantos retrasos, Rey se muestra impaciente, pero lo achaca todo a la pandemia, aunque hay que recordar que en su día, se consideró que la falta de gente en las calles permitía agilizar las peatonalizaciones.

“Nos cogió la pandemia por el medio y hubo que destinar recursos a cuestiones que nos parecían más urgentes en aquel momento”, recalcó, en referencia a los Presco. Fueron 20 millones de euros en ayudas al comercio local, a la hostelería y al sector cultural y asegura que no se arrepiente. “Preferí reactivar la ciudad a nivel económico y mantener la provisionalidad, aunque no me guste”, declaró.



“Es una obra amplia, pero le quiero meter bastante velocidad. He pedido que cuando se redacte en pliego, seamos lo más exigentes posibles con los plazos”, afirma la alcaldesa, que achaca estas prisas súbitas a su forma de ser porque “cuando tenemos una idea que me gusta, quiero verla ya”. Lo mismo le ocurre, confiesa, cuando pasea por la calle de San Andrés, donde se está llevando a cabo otra profunda reforma.