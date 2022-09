Nuevos incidentes aumentan el malestar en Os Mallos

En los últimos días, una serie de incidentes han provocado un aumento en la sensación de inseguridad de Os Mallos, uno de los barrios más poblados de A Coruña. Ayer tuvieron lugar dos: una intervención de drogas de la Policía Local y otra a plena luz del día: un atraco en el que un hombre robó a otro una cartera antes de darse a la fuga abandonando tras de sí la bicicleta en la que había venido. La Policía Nacional investiga el suceso para tratar de dar con el sospechoso de un robo con violencia, confirman fuentes oficiales.

Según otras fuentes, el incidente comenzó con un simple hurto. El sospechoso se habría acercado a la víctima tratando de hacerse con su cartera sin que se diera cuenta. Pero fracasó, y la situación degeneró en un forcejeo en el que la víctima recibió lesiones leves antes de que el delincuente consiguiera hacerse con su dinero. Pero como no le daba tiempo de montarse en la bicicleta, echó a correr.

A esto se suma, como ya se ha dicho, una intervención por drogas en el que la Policía Local actuó en una calle con dos toxicómanos en la calle de Francisco Catoira, la misma donde se había producido un robo en una asesoría. Las imágenes de los dos sujetos consumiendo heroína pasaron de mano en mano, igual que la de la intervención de dos motoristas del 092, que acudieron a la llamada de los vecinos y les cachearon.

Los vecinos también se quejan de individuos marginales que residen en la ronda de Outeiro suelen vagabundear por las calles de Germán Taibo o Diego Delicado, o las galerías de San Vicente, la calle Baldaio, generando esa sensación de inseguridad que va en detrimento de todo el barrio. "No tenemos que estar conviviendo con esto. No solo no es agradable, es un peligro", protestan desde Mallos Unidos.