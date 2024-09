El nuevo contrato que se licite en A Coruña de la recogida de basura será el tercero en sesenta años

El nuevo contrato de la recogida de basura que licitará el Ayuntamiento será el tercero en sesenta años. El primero se asignó el 16 de enero de 1967 con la empresa Ferroser, encuadrada en Ferrovial. En 2004 pasó a ser Cespa, la filial de Ferrovial para el sector de los servicios urbanos y medioambientales, mientras que Ferroser se especializó en el mantenimiento de infraestructuras y edificaciones. Es decir, en 2004 no hubo un nuevo contrato de la recogida de basura, sino un cambio de empresa.



Este fue uno de los más largos que ha concedido el Ayuntamiento de A Coruña. Duró medio siglo y costó 10,2 millones de euros al año a las arcas municipales. Cuando acabó, en 2017, el Gobierno local, por aquel entonces de la Marea Atlántica, todavía no tenía en marcha un nuevo concurso, por lo que Cespa siguió prestando el servicio. En verano de 2018 se inició la contratación y en junio de 2019 la oferta ganadora fue la de Unión Temporal de Empresas (UTE) de FCC Medio Ambiente e Ingeser Atlántica. En segundo lugar quedó Copasa, Geseco y Setec, y Cespa, de tercera. El cuarto puesto fue para Valoriza. El Gobierno municipal asignó el contrato a FCC Medio Ambiente e Ingeser Atlántica, pero tras recursos de Cespa y Copasa, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (Tacgal) dictó que las ofertas de FCC y Copasa eran inválidas.



Las dos compañías que habían sido las mejor puntuadas fueron eliminadas, así que solo quedaban dos: Cespa y Valoriza. Ya con Inés Rey como alcaldesa, la mesa de contratación valoró con mejor nota a Cespa (que fue adquirida por PreZero a finales de 2021), por lo que el contrato fue a parar a esta empresa.

Proceso

Este contrato fue adjudicado por 11,6 millones de euros al año hasta 2028, convirtiéndose en uno de los documentos más costosos para el Ayuntamiento, junto a los de la limpieza viaria y la gestión de la planta de tratamiento de basuras de Nostián –este último es el de mayor presupuesto–. Valoriza recurrió al Tacgal, para posteriormente acudir a la Justicia. El 26 de julio de 2023 se publicó una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) que estimaba la demanda de Valoriza contra la decisión municipal de adjudicar el contrato de contenerización y recogida de residuos a Cespa, porque sus instalaciones en A Grela no cumplían los requisitos urbanísticos, entre otros puntos.



Pero en enero de este año la sentencia del TSXG adquirió firmeza al no contar con recursos. Fue tras conocer esta noticia cuando la Mesa de Contratación del Ayuntamiento solicitó al Servicio de Planeamiento Urbanístico que emitiese un informe vinculante sobre si cumplía el pliego técnico la oferta presentada por Valoriza referida a la parcela que ofertaba para albergar los camiones de recogida de la basura.

La conclusión del informe del servicio municipal adscrito al área de Urbanismo deja muy claro que no cumple en la superficie y la parcela tampoco tenía la condición de solar en el momento en el que se presentó la oferta, entre otras cuestiones. El contrato, por lo tanto, quedará desierto, por lo que el Ayuntamiento ha tomado la decisión de licitarlo de nuevo, no sin antes dar audiencia a Valoriza para que justifique si cumple los pliegos de la recogida de basura.