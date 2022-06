La noria gigante del muelle de Batería estará montada para finales de la semana próxima

La noria gigante del muelle de Batería comenzó el viernes a tomar forma cuando seis operarios comenzaron a instalar su base. En los próximos días unirán los cientos de piezas hasta completar los sesenta metros de altura. Según Alfredo Camarero, de la empresa Camfer, se espera que esté completada para finales de la semana que viene, si el tiempo acompaña y no surgen incidentes. Pero aún así, no se inaugurará hasta el miércoles 22.



“Es necesario pasar revisiones y una inspección, por seguridad”, explicaba Camarero. Además, no se trata solo de la atracción en sí, porque también se levantarán instalaciones provisionales para que la experiencia sea más completa, lo que incluye atracciones menores para los más pequeños La noria se podrá visitar hasta finales de agosto. Se trata de la noria más grande de España, con 24 cabinas cerradas y climatizadas, que durante las navidades está en el puerto de Barcelona y en veranos anteriores se instaló en Valencia y Bilbao. Las primeras piezas del elemento llegaron el dos de junio al muelle de Oza, en doce trailers, donde permanecieron hasta que el vieres comenzó el proceso del montaje para el que es necesario emplear una grúa de gran tamaño









Baño en O Parrote





Pero la noria forma parte de un plan para abrir al puerto a la ciudad este verano, un plan que también incluye convertir la zona de O Parrote en una zona de baño oficial, donde se instalará una plataforma flotante en un área que ya se ha delimitado con boyas amarillas para evitar accidentes con el tráfico marítimo. El delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, informó que la Xunta incorporó a la zona al programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño de Galicia durante un período de evaluación de dos años previo a su inclusión en el censo oficial de zonas de baño.



Esta medida garantiza la calidad sanitaria de las aguas según unos estrictos controles por parte da Dirección Xeral de Saúde Pública. La Xunta vigilará los posibles puntos de vertido existentes próximos a la zona de baño para evitar a contaminación de las aguas.



Trenor recordó que la gestión del espacio de baño en sí corresponde al Ayuntamiento, que es el responsable de la vigilancia y la seguridad. La alcaldesa ha asegurado públicamente que habrá un equipo de socorristas de forma permanente en O Parrote, aunque no ha especificado como se realizará con un contrato que es el mismo que el del año anterior, y con el mismo número de efectivos. En todo caso, mientras se mantengan las condiciones de seguridad, se mantendrá también la zona de baño.