Nace la comisión técnica para la puesta en marcha de un operador energético municipal

La comisión técnica para poner en marcha un operador energético municipal se constituyó formalmente en la mañana de ayer con una reunión de trabajo en el consistorio.





Según informó el Ayuntamiento, está formada por personal técnico municipal y cuenta con representación de Emalcsa –la empresa que asumirá la gestión del operador– y de todos los grupos políticos de la corporación, además de con el apoyo de personal investigador de las universidades de A Coruña y Santiago de Compostela.





Energías 100% renovables

La puesta en marcha de este operador energético es fruto del acuerdo entre la Marea Atlántica y el Gobierno local socialista, recuerda el consistorio.





Su objetivo será promover la utilización de fuentes de energía 100% renovables para luchar contra la pobreza energética y el cambio climático. Contará, también, con una tarifa social dirigida a personas sin recursos.





“Nun contexto de electricidade impagable, encarecemento dos combustibles, empobrecemento da poboación e emerxencia climáticas as administracións públicas teñen que intervir e o Concello da Coruña dá un paso adiante. Entre as liñas de traballo acordadas está a xeración de enerxía renovable pero tamén a adquisición no mercado eléctrico de enerxía a bo prezo froito da concorrencia competitiva, o suministro a todos os equipamentos do concello e a outros concellos”, apuntó María García (Marea Atlántica), que destacó que este operador busca “eliminar o risco de cortes de suministro a persoas que non poidan facer fronte ao recibo”, entre otros objetivos contra la pobreza energética.