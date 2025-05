Un mural en la escuela Luis Seaone homenajea a las cantareiras Adolfina y Rosa Casás

Los homenajes a las cantareiras no paran en A Coruña. Y es que esta mañana la alcaldesa, Inés Rey, inauguró un nuevo mural de la Escuela Infantil Municipal Luis Seoane, una obra de la ilustradora Tania Solla, en homenaje a las cantareiras Rosa y Adolfina Casás.

Según explicó en su intervención, el mural visibiliza la aportación de estas dos referentes a la tradición oral y musical gallega, y se adhiere a las acciones impulsadas por el Ayuntamiento en el marco de la celebración institucional del Día de las Letras Galegas 2025, que homenajeó el pasado sábado a las cantareiras como colectivo.

Una de las características que hace tan especial a este mural es que está situado en la escuela donde ejerce como directora la nieta de Rosa Casás y sobrina de Adolfina Casás, Felicidad Casás. Así, Rey valoró que se trató de un acto "emotivo" por celebrar las figuras de ambas cantareiras: "Eran orixinarias de Cerceda pero viviron na Coruña. Rosa viviu na rúa Alcalde Lens, onde poñeremos unha placa na súa memoria. Quixemos facer unha homenaxe con ese mural tan bonito para que perdure a memoria das cantareiras e das mulleres que transmitiron de xeito oral e da súa música a nosa lingua e a nosa cultura".

Felicidad Casás, por su parte, explicó que fue un día "moi especial": "Sempre é bonito este día, pero imaxinade este ano, que me toca traballar coa familia. Estamos todos moi emocionados e agradecidos". Según comentó, la obra fue llevada a cabo por Tania Solla, artista del colectivo Polo correo do vento, bajo la mirada de los alumnos del centro. La frase del mural ("Aghora que me puxeron a pandeireta na manhe se me peta na cabeza cantarei ata mañánhe"), escogida por la artista, fue extraída de una de las cantigas que cantaba su abuela.

La directora del centro también celebró la importancia de esta clase de iniciativas porque "é a base do crecemento: hai que saber de onde vimos para ver a onde imos". "Que desde pequenos se enseñe todo o que se fai e se facía nas nosas tradicións populares é importante", dijo.

En el acto de presentación participaron también el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, y el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, quienes destacaron el compromiso del Ayuntamiento con la defensa y promoción de la cultura gallega desde el ámbito educativo e institucional.

La ciudad vivió este pasado fin de semana una intensa programación con motivo del Día de las Letras Galegas, en la que miles de personas se acercaron a conciertos, representaciones teatrales y actividades culturales en diferentes espacios públicos de la urbe. El Gobierno local señala la alta participación ciudadana y el compromiso del tejido cultural coruñés en una de las ediciones más ambiciosas y participativas de los últimos años.