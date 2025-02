El Muncyt de A Coruña se une a la celebración del “Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia"

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña celebra el “Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia” con diversas actividades especiales, orientadas a centros escolares, pero también para familias y todo tipo de público.

El 11 de febrero de tendrá lugar la actividad “Directo 11F. Conecta con mujeres en informática” en colaboración con la Universidade da Coruña. Dirigida a centros educativos con alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, entre las 10:20 a 13:00 horas se ofrecerán una serie de charlas online impartidas por científicas e ingenieras, docentes e investigadoras en el ámbito de la Informática, como muestra de la relevancia de mujeres en este ámbito y para motivar al alumnado en las vocaciones científico-tecnológicas. Los centros que deseen participar deberán hacer la reserva previa escribiendo a reservascor@muncyt.es. Durante la reserva, cada grupo podrá elegir las charlas en las que participar, de manera independiente. La participación online requiere de medios técnicos en el aula (conexión a internet y medios audiovisuales). Las preguntas deberán ser enviadas con antelación a la charla, que serán seleccionadas y agrupadas con las del alumnado de otros centros, por similitud y relevancia.

PROGRAMA DE LAS CONFERENCIAS

10:30-11:00 h. Avances y desafíos de la inteligencia artificial, ¡y por qué todavía no tenemos que temer a los robots! A cargo de Verónica Bolón Canedo, Ingeniera y doctora en informática por la UDC, donde es profesora titular e investigadora IA.



·11:10-11:40h Ciberseguridad y Aprendizaje Automático: cómo las máquinas luchan contra los cibercriminales. A cargo de Elena María Hernández Pereira, doctora por la UDC, profesora titular e investigadora del CITIC en Inteligencia Artificial.



11:50-12:20h Explorando la fórmula: RFID = Seguridad + Calidad –Riesgos impartida por María Martínez Pérez, ingeniera informática y doctora por la UDC, profesora en Ciencia de la Computación e IA y ha desarrollado proyectos sobre RFID en el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.



12:30-13:00 h ¿Qué es la computación cuántica y por qué es tan revolucionaria? A cargo de María José Martín Santamaría, doctora en Ciencias Físicas por la USC, catedrática en la UDC e investigadora del CITIC dentro del grupo de Arquitectura de Computadores



Además de esta jornada de conferencias en directo, el Museo ha programado más actividades para conmemorar el 11F durante los fines de semana de febrero. Para participar en cualquiera de ellas es necesaria la reserva previa o directamente en taquilla.



PROGRAMACIÓN ESPECIAL “DIA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA”



Charla Ciclo Corbi 11F

Martes 11 a las 19:30h.

Charla “Fagoterapia ¿Terapia Avanzada frente a las bacterias resistentes a los antibióticos?” impartida por María del Mar Tomás, Medico Microbióloga del Hospital A Coruña y coordinadora del grupo de investigación Microbiología Traslacional y Multidisciplinar (MicroTM) que pertenece al departamento de microbiología del CHUAC y el INIBIC. Se darán a conocer referentes femeninos en distintos ámbitos de la ciencia. Se podrá ver presencialmente en el museo y en directo a través del canal de YouTube de FECYT.



Espectáculo familiar “A Caixa sen Pandora”

Sábado 15 de febrero a las 12:00 h.

Historia interpretada por la compañía Teatro Ghazafelhos, que plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si Pandora no hubiese abierto la caja? Se trata de una revisión divertida de las diversas mujeres universales en general y gallegas en particular que decidieron romper con la norma establecida y abrir su propia caja, iniciando un movimiento imparable por la igualdad en la ciencia, en la literatura y en tantos campos como lo hicieron Hipatia, Marie Curie, Ángeles Albariño, Margarita Robles, Katherine Johnson, Hedy Lamarr, Antonia Ferrín, Ángela Ruiz Robles, Rosalind Franklin, etc.

Público familiar (a partir de 5 años).



Juego “Encuentra científicas”

Sábados y domingos de febrero. A las 13:15 o 16:00 h, según horario de apertura.

Los equipos que participen conocerán a mujeres pioneras en ciencia y tecnología a través de las piezas, paneles informativos e ilustraciones distribuidas por el museo. A lo largo de la historia han existido grandes científicas ¿Cuántas de ellas puedes contar? ¿Cuántas te han contado? El juego de pistas comienza con el cuento “La científica y el guisante” en el que Cuentacientíficas le da la vuelta a un cuento clásico y transforma a la princesa del guisante de Andersen en una científica que no quiere dejar de ser curiosa y hacerse preguntas.

Público familiar (6-12 años).



Taller “¡Descúbrelas!”

Sábados a las 11:15h.

A través de sencillos experimentos y actividades STEAM, se hablará de la historia y descubrimientos de científicas e inventoras para acercar a los participantes a la ciencia detrás de sus logros: mujeres matemáticas, a través de diversos juegos; paleontólogas como Mary Anning, elaborando sus propios fósiles; biólogas como Sylvia Earle, experimentando con algas; o químicas como Rosalind Franklin, a través de experimentos con ADN de frutas.

Público infantil (6-12 años).



Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la ONU proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En torno a esa fecha, se organizan multitud de actividades para visibilizar a las mujeres científicas, proporcionar roles femeninos en el ámbito de la ciencia y fomentar las vocaciones científicas entre las más jóvenes.