Mueren cinco personas por covid en uno de los días más negros de los últimos meses en el área

El covid-19 parece hallarse de nuevo en una fase ascendente en el área sanitaria de A Coruña y CEE y ayer el Sergas contabilizó nada menos que cinco víctimas, una cifra de fallecidos como no se había visto desde el 18 de mayo (6), dado que lo normal es registrar un fallecido o ninguna. En total, desde que empezó la pandemia, han muerto 819 personas.Sin embargo, si bien las cifras parecen lejos de ser alarmantes: actualmente el Sergas contabiliza a 2.412 pacientes con infección activa, aunque no hay que olvidar que esta cifra se ha vuelto menos precisa desde que ya no es obligatorio comunicar los contagios. Además, a día de ayer, se registraban 134 hospitalizados.



Además, hay que considerar los ocho ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En las En general, el número de casos nuevos ha ido registrando un incremento desde el 23 de este mes, y continúa subiendo muy lentamente.