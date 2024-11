Muchachito Bombo Infierno | “No he llegado a ningún lado, ni lo pretendo, lo mío es estar aquí lo que la vida me permita”

Mañana, a las 23.00 horas, Muchachito Bombo Infierno se subirá al escenario del Inn Club para brindarle al público coruñés “un concierto de música salvaje inspirada en la rumba catalana y en la fiesta”.



Se cumplen 20 años del inicio del proyecto de Bombo Infierno, “inspirado en Jonathan Richman y los Modern Lovers, que iban cambiando, era Jonathan y sus colegas”. Así fue evolucionando el proyecto, con gente que entraba y salía, hasta lo que es hoy en día, una amalgama de componentes de aquellos primeros compases y de músicos que se sumaron hace siete años para ‘El jiro’. “Tengo la gran suerte de amar este trabajo, le metí mucho cariño, pero no tenía expectativas, ha sido una gran suerte. No he llegado a ningún lado, ni lo pretendo, lo mío es estar aquí todo el tiempo que la vida me lo permita”, asegura Jairo, la persona tras Muchachito.



Ahora viene con un disco bajo el brazo, ‘Qué puede salir mal’, que publicó hace un año y que asegura que “a la gente le ha gustado mucho y nosotros hemos quedado muy contentos”. Para este disco tenía “una fijación”, la mezcla de la cadencia de las letras “hacia la rumba catalana, con esa metáfora y alegría”, pero con la música “inspirada en Nueva Orleans”. Una “onda”, que cambiará en el próximo disco, que ya tiene en mente, “que será todo lo contrario, más íntimo”, como se ha podido ir viendo en los primeros adelantos.

"En galego"

Además, en las últimas semanas ha sacado una versión en gallego del tema que da nombre al disco junto a Grande Amore. Para Jairo, el artista gallego forma parte de una “onda joven muy guapa que tenéis en Galicia”.



Fue algo “natural como los tomates”. Los “malditos algoritmos” que acostumbran a ser criticados, llevaron a Jairo hasta el vídeo de ‘Esta pena que a veces teño’, del artista lucense. “Era techno, era punk, pero era actual, cantando en galego, con esa letra con esa fuerza que tiene una sensibilidad muy guapa”. “Nuno (Pico, nombre de Grande Amore) me parece un ser precioso y supernecesario que nos va a dar muchas alegrías”, asegura Jairo.





Contactó con él y se llevó una sorpresa, “me quedé prendado, porque resulta que a él también le gustaba mi historia”. “Desde aquel entonces, tenemos una relación casi familiar”, relata.



Y también ha sido natural el cantar en gallego, algo que asegura que para nada ha sido complicado. “Me encanta el galego, ojalá puediera hablarlo mejor. Pero yo hablo mal el castellano, hablo mal el catalán, hablo mal el inglés...”, relata sin poder contener la risa. “Yo hablo mal, a mí lo que me encanta es expresarme, erudito en la lengua nunca he sido”, concluye.