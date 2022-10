Moncho Ferrer | “Hay que impulsar acciones que nos unan”

La Fundación Vicente Ferrer estrena sede en Galicia desde donde esperan estrechar lazos solidarios con el sur de India, una de las zonas más empobrecidas del mundo. Moncho Ferrer nació y creció en Anantapur. Allí trabaja en la transformación y desarrollo de proyectos sociales. El cooperante apela a la responsabilidad común de los problemas del mundo como motor de transformación. El próximo viernes la Fundación celebrará una cena de gala benéfifica organizada por Palexco en la que participan empresas e instituciones de la ciudad y en la que se destinará el 100% de lo recaudado para el proyecto de construcción de 33 viviendas en India.

¿Cómo están en este momento en India después de la pandemia?

La segunda ola en India fue brutal, vivimos momentos muy duros. Tuvimos que tomar decisiones sobre la vida de las personas como pasó en todo el mundo, pero con pocas camas, pocos médicos y poca infraestructura. No teníamos suficiente oxígeno para todo el mundo. Lo más importante es aprender y creo que una de las grandes enseñanzas de esta

pandemia es que en el mundo no invertimos lo suficiente en sanidad y en personas. Debemos cambiar eso.

¿Cuáles son los valores de la Fundación Vicente Ferrer?

El poder de la humanidad es lo que nos motiva. No sentimos que estamos ayudando a la gente porque la palabra ayuda no permite crecer. Lo que hacemos es acompañar y cuidar, eso es lo que nos diferencia. Lo que marca la diferencia es que la nuestra es una organización que está permanentemente en la sociedad para acompañar el desarrollo de un pueblo. Si hay un padrino o madrina desde España pagando una cuota esta persona no está ayudando, está acompañando a ese niño en su futuro para que sea digno.

¿Qué problemas sociales son ahora los más preocupantes de India?

Hay muchos, empezando por los más generales como educación y sanidad. También están los problemas para ganarse la vida. Nosotros vivimos es una zona rural donde hay mucha sequía y el 85% de la población depende de la agricultura. En India no hay nada garantizado, cada año hay que esperar al desarrollo de las lluvias, por eso hay mucha migración y gente en las ciudades buscando trabajo. Nosotros desarrollamos proyectos para que la gente pueda

quedarse en los pueblos ya que en las ciudades hay mucha gente buscando un futuro que no existe.

De ahí surge el proyecto de construcción de viviendas en el que colabora Palexco con la organización de la Ventana Solidaria…

Tener una vivienda ayuda a que la familia encuentre su lugar en su pueblo. Colaboramos con el gobierno que nos cede el terreno para que nosotros construyamos la casa con todas las familias, no tenemos una empresa que viene construye las casas y un día entrega las llaves. En la construcción siempre hay un miembro de cada familia que participa en los trabajos. El proceso es muy participativo, esta es la clave en todos los proyectos que desarrollamos donde los actores principales son las personas. Cada casa estará a nombre de las mujeres para dar seguridad y para plantear a la sociedad el porqué una mujer no puede ser dueña de su casa. Trabajamos por la igualdad de género.

¿Cómo se puede acompañar a las familias desde aquí?

Todos somos hermanos en el mundo, no somos islas cerradas en nuestras tierras. La solidaridad es muy importante. Tenemos que tener miras más grandes e impulsar acciones que nos unan: los problemas del mundo son problemas de todos. Si yo tengo un problema aquí espero que el mundo tome partido y busque la manera de hacer algo. Ahora desde A Coruña tienen la oportunidad de ser parte del mundo y participar en un proyecto en el que se abrirán nuevas oportunidades a gente que no tiene tanto como tú.