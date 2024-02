Momo proclama su reino de seis días en el carnaval de A Coruña

Como si de un juego de rol se tratase, el dios le gana a la borrasca o, lo que es lo mismo, ‘Karlotta’ languideció y sucumbió en su intento de boicotear la subida de Momo a su trono carnavalesco. Cientos de personas, choqueiros, miembros de comparsas y turistas resistieron el desafío del viento y la lluvia y perdonaron los fallos técnicos para celebrar que ya ciudad ya vive en estado de ‘troula’.



El escenario del Obelisco, prácticamente idéntico al que sirvió para la cuenta atrás del alumbrado navideño, presentó en sociedad el show de la comparsa Os Maracos, al menos para aquellos que el sábado no los vieran triunfar en el concurso anual. Rezaba el protocolo que debía presentarse Momo y, una vez entronizado, desde su altar escuchar los grandes éxitos de la comparsa. Sin embargo, ‘Karlotta’ hizo de las suyas y cortocircuitó la ampliación de sonido, hasta el punto que el conductor del evento tuvo que ceder a una versión a capella de la compañía festiva. Especialmente celebrada fue su versión del ‘Sólo te pido’: “Eu só che pido que recollas a merda do can e o mexo o deixes limpiño”. Una sátira política serviría posteriormente de cierre.



Para entonces, como por obra y gracia de una deidad, acompañó de forma fiable la amplificación para un discurso de presentación de Momo. Abandonó su apariencia picassiana para ser un collage de tradiciones navideñas, con ‘choqueirismo’, sardina y lacón incluidos La tradicional invitación al travestismo, la fiesta sin complejos o el dormir de pie llegó acompañado de mucha mala leche, pero también de tolerancia y concienciación. Por ejemplo, recordó que el año pasado por estas fechas fue quemado con una guerra y que ahora había dos, antes de desdeñar la condición humana. Tampoco se olvidó de la otra corona nacional. “Un rei coma min non pode escapar aos Emiratos, ou navegar por Sanxenxo, porque aínda teño dignidade”, aseguró.



No hubo esta vez presencia politica y cerraron el evento las dos últimas choqueiras del año: Merceditas, caracterizada de ‘Zorra’, y Susa, que pidió “máis cona e ovarios” antes de despedirse con un gran dildo.



Comparsas

El Carnaval tiene hoy uno de sus actos más multitudinarios con el desfile de comparsas y carrozas. En total son 25 los participantes, que llegan tanto de la ciudad herculina como de otros puntos de Galicia, de los que 21 optarán a los premios del concurso.



El recorrido partirá a las 17.30 horas de la calle de San Andrés, que permanecerá cerrada desde las 12.00. La entrega de premios en María Pita será a las 20.30.