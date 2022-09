Miguel Lorenzo se reunirá con los comités de barrio del PP para analizar problemas de inseguridad

El candidato a la Alcaldía y presidente del PP local, Miguel Lorenzo se reunirá con los presidentes de los comités de barrio del partido para analizar los problemas de suciedad e inseguridad que afectan a la ciudad.



“El ayuntamiento no responde, no hace caso a las quejas de los vecinos. Gobiernan a espaldas de los ciudadanos”, afirma. El popular considera que “quienes dicen lo contrario como Ayuntamiento y Delegación del Gobierno no viven en un mundo real. Que vayan a los barrios. La okupación produce muchos problemas: un edificio con okupas se devalúa, nadie quiere alquilar y no hay quien compre si se quiere vender”.



Además, insta a Rey a dar órdenes explícitas para que se cumplan los contratos de limpieza.