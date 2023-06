Mesoiro quiere poner en valor el tramo visible del río Monelos

Entre las numerosas demandas de los vecinos de Mesoiro Viejo, una de ellas tiene que ver con la ubicación del alcantarillado en algunos puntos la zona. Y es que, según defiende Javier Hurtado, presidente de la asociación vecinal, este alcantarillado pasa por debajo de la parte del río Monelos que no está canalizada. Esto supone, a su juicio, que exista riesgo de que se produzca una mayor contaminación del referido río, que en gran parte de su curso se encuentra canalizado desde hace ya varias décadas.

“Hay que tener en cuenta que el río Monelos se encuentra canalizado y ya no es visible en la gran mayoría de su recorrido. Por eso, es especialmente importante que se cuiden aquellos tramos en los que todavía es visible y se puede disfrutar de él. Pero parece que no interesa”, lamenta el portavoz vecinal.



“Las alcantarillas se pueden apreciar, en algunos puntos, a simple vista en el centro del cauce del río. Y hay arquetas que están rotas, por lo que hay mucha porquería del alcantarillado que acaba en el río. Consideramos que es algo que debería arreglarse lo antes posible”, dice Hurtado.

Cambio de trazado

Por todo lo expuesto, Hurtado reclama la elaboración de un proyecto que permite cambiar el actual trazado del alcantarillado, para evitar que siga pasando por debajo del río. “Le tienen que dar una salida por algún otro punto, pero es importante que no pase por debajo del río. Además, toda la zona aledaña al río tendría que estar bien cuidada, lo que no sucede en la actualidad”, lamenta.



“Hay mucha maleza en los terrenos que están junto al río. Eso hace que el cauce del río sea imposible de ver en muchos tramos. Y volvemos a lo mismo: para una pequeña parte del río que todavía tenemos la posibilidad de disfrutar, tenemos que mantenerla en condiciones. Si se cuida, es muy bonito y haría que esa zona estuviera mucho mejor”, asegura.



“Ahora mismo, hay tramos en los que el río está en un estado que da pena verlo. Podría haber un paseo fluvial que sería una maravilla. Yo mismo he limpiado recientemente un tramo. Cogí la desbrozadora y me puse a ello, porque no podía verlo así y tenía que hacer algo”, añade.



En todo caso, esta reivindicación sobre la situación del Monelos es solo una de las demandas de los vecinos de Mesoiro Viejo, que consideran que no reciben la atención que merecen por parte de las instituciones.

“Parece que para el Ayuntamiento no existimos. Llevamos muchos años pidiendo que haya un parque infantil en condiciones, y somos la única zona de A Coruña en la que los niños no tienen ni una pista en la que poder jugar al fútbol o hacer deporte. No nos hacen caso y es desesperante. A veces, dan ganas de dejar de pelear por estas cosas, porque parece que no sirve para nada”, finaliza el portavoz vecinal.