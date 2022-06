Mercedes Mosquera | “Cuando publicamos algo, el Ayuntamiento intenta solucionarlo al poco tiempo”

Merecedes Mosquera Bango (Asturias, 1961) confía en la viralidad como forma más efectiva de llegar a las entrañas municipales. Desde hace dos años, su página de Facebook ‘CoruñaAbandonada’ sirve como foro de reunión para las diferentes asociaciones vecinales de la ciudad. Una suerte de puesta en común de problemas y un lugar habitual de denuncia y protesta. Responsable del Departamento de visados Icoiig del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, vive ahora el otro lado de la acción local, después de haber estado en la lista del Partido Popular, en el que mantiene activa la militancia.

¿Por qué decide crear ‘Coruña Abandonada en Facebook?

Me molesta muchísimo cómo de abandonada está la ciudad. Yo quiero a mi ciudad, y no es fea, por mucho que digan algunos. Es preciosa, pero está abandonada. Lo único que intentaba es hacer una recopilación de comentarios de distintas redes sociales o de gente que no se atreve o no sabe cómo publicar sus problemas. No es una página destructiva, sino que lo que haces es facilitar al Ayuntamiento lo que piensan los vecinos..

¿Tiene constancia de que se lea en María Pita?

Claro que sí, porque además hay cuando publicamos algo intentan solucionarlo al poco tiempo. Me han llegado comentarios de gente que sigue la página y que está dentro del Ayuntamiento. Lo leen, pero no hacen comentarios.

Usted no suele interactuar con los que comentan...

No contesto a los comentarios, solamente borro los insultos cuando son críticas fuertes. Incluso Facebook me avisa cuando hay incitación al odio

¿Hubo algún tema que le tocase la fibra especialmente?

Lo que más se comparte son la inseguridad, la limpieza y en cuanto a servicios sociales gente necesitada que se siente abandonada. Durante la pandemia hubo mucha gente necesitada y las solicitudes eran todas online Mucha gente no tiene ordenador y no sabe ni cómo manejarse. Por eso se quedó dinero sin gastar.

¡Claro que seguiría con la página si volviese el PP! El gobierno local tiene que preocuparse de lo que quieren los ciudadanos, no importa el partido político que se trate

Se han convertido en un punto de encuentro de asociaciones vecinales...

Lo que hago es recorrer todas sus páginas. Comparto y recopilo.

Militante de la oposición y con pasado en la lista electoral, habrá quien diga que es hacer política...

No, no me importa el color, sino la ciudad.

¿Si recuperase la alcaldía el Partido Popular, ¿seguiría igual de activa con la página?

¡Claro! El gobierno local, sea el que sea, tiene que preocuparse de lo que quieren los ciudadanos. Con todo esto, facilitamos las cosas, ya que ellos no patean la ciudad. No importa color o el partido.

La mayoría de las quejas llegan de los barrios...

No puede haber barrios de primera y segunda, ¿por qué tienes que hacerlo todo en el centro y no llevas actividades a todos los barrios?

No es coruñesa de nacimiento ni periodista, pero ejerce de reportera de los problemas de A Coruña...

La vaca es de donde pace, no de donde nace. Vine muy pequeña para la ciudad y siempre me ha gustado mucho la comunicación. Ver los problemas y que me los cuenten o contarlos yo misma. Además, viví en durante años Cuatro Caminos y Adormideras, trabajo en Durán Loriga, conozco bien Mesoiro...

Las vacas y los establos parece que están en conflicto últimamente en la ciudad...

Lo que no puede hacer la alcaldesa es hablar de vacas y establos, porque también hay vacas que están libres. Tienen que pensar que están libres por sus fincas y parcelas, y esa es nuestra ciudad también. Hay muchas zonas en las que la gente necesita el coche para desplazarse, o no puede pagarse un establo. l