El mercado también golpea a los pisos compartidos: cae su oferta y sube el precio

El mercado inmobiliario en la ciudad da un nuevo golpe. El precio del alquiler no detiene su ascenso, unido a una oferta escasa, la proyección de obra nueva es insuficiente para paliar la demanda y el valor de la vivienda usada en venta tampoco toca techo.



A todo ello se suman ahora las dificultades para compartir un piso, ya sea de estudiantes o de trabajadores que no pueden permitirse costear el alquiler de una vivienda completa. Según la plataforma inmobiliaria Idealista, una habitación en la ciudad costaba en julio, de media, 250 euros, un 6% más que en el mismo mes de hace un año. No solo eso, sino que su oferta se ha reducido en un 25%.



La media de edad para arrendar una habitación también pone de manifiesto lo difícil que es asumir un alquiler a día de hoy en A Coruña, ya que esta se establece en los 32 años. Idealista, tras analizar las ciudades en las que ha habido una base estable de anuncios durante el periodo de análisis, refleja que el perfil de las personas que comparten piso viven en el centro, no fuman ni permiten que se fume en la vivienda y no tienen ni admiten mascota. En el resto de ciudades gallegas, al no haber suficientes anuncios para poder analizar la incidencia, no disponen de datos sobre este mercado.



A nivel nacional, la oferta de pisos compartidos se redujo un 45% durante el último año, en línea con la fuerte reducción que sufrió el stock de viviendas en alquiler. Aun así, las variaciones del parque disponible fueron dispares en las capitales de provincia españolas. En la mayoría de ellas el descenso fue muy pronunciado, con caídas superiores al 70% en Palma (-78%), Barcelona (-73%) y San Sebastián (-71%). La edad media de los habitantes también varía en función de la zona geográfica. Vitoria, con 58 años, se lleva el primer puesto. Oviedo y Ávila comparten, por su parte, con una media de 42 años. Les siguen Palma, Huelva y Palencia con 40 años, y a continuación se sitúan las ciudades de León y Alicante con 39 años. En Madrid la edad media está situada en 32 años, mientras que en Barcelona asciende a los 34 años.

Radiografía del arrendamiento



El precio del alquiler en A Coruña es el más alto de las principales siete urbes gallegas, una importante tendencia que se hace notar en todos los distritos de la ciudad. El valor medio de los arrendamientos, según los datos de junio del Observatorio de Vivenda de Galicia, supera los 650 euros en tres zonas: Pescadería, Ensanche y plaza de Vigo. Esta última, además, es la que ha sufrido un mayor incremento del valor de los pisos.



La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) califica la situación de “preocupante”. Una oferta de alquiler en mínimos históricos y precios elevados hasta su cifra más alta registrada hasta la fecha. Así se presenta la actual radiografía del mercado de la vivienda en la ciudad, que cuenta con tan solo un 10% de pisos con un coste inferior a los 500 euros mensuales. Además, la patronal estima que en A Coruña hay 600 viviendas en el circuito de comercialización.



El 90% de los inmuebles, de acuerdo a un informe elaborado recientemente por Fegein, se oferta por más de 500 euros de renta y el valor del metro cuadrado de los pisos en arrendamiento se sitúa en los 8,6 euros al mes.