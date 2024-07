El mercado precario de las habitaciones de alquiler se tensiona en A Coruña

Roger es un ejemplo de personas con escasos recursos que habían encontrado en el alquiler de habitaciones un forma de solucionar el problema de la vivienda a su medida. “Llevo 20 años haciéndolo –señala– por motivos personales y laborales”. Siempre le había resultado fácil encontrar una nueva habitación cuando le hacía falta hasta época reciente. Comenzó a notar que algo había cambiado hace dos años.

“Por aquel entonces, alguna empresa inmobiliaria ya se estaba empezando a meter en el alquiler de habitaciones”, explica. Pronto comenzaron a aumentar los requisitos para ser admitido como inquilino. Nóminas, avales bancarios... Hasta ese momento, el perfil de casero era muy distinto. “En el 80% de los casos, ni siquiera es el dueño. Y que este viva en la casa, es raro”, asegura este veterano.

Según él, lo habitual cuando se encuentra a un casero es que este sea una persona que “desea vivir por encima de sus posibilidades, y que se mete en un piso grande. Tiene otros gastos que no puede pagar y al final, alquila las habitaciones para poder llegar un nivel de vida superior”. Por aquel entonces, el precio era muy bajo. “Hace diez años entre 250 y 280 euros era caro. Con 280 tenías una habitación amplia con cama de matrimonio”. Además, es irregular. “De cien sitios, he tenido contrato en muy pocos”, estima Roger

A día de hoy, no es así. El precio ha crecido, pero aparte de ser más caro, se hace pagar los gastos a parte, mientras que el espacio que se ofrece por él es mucho mejor. “Hay gente a la que se le va mucho la olla porque ofrecen cuatro metros cuadrados y un armario en el que no cabe nada”, dice.

También ha cambiado el perfil que se pide para alquilar una habitación. “Muchas de las habitaciones se demandan (en un 60-80%) mujeres o estudiantes. Supuestamente, por culpa de los estudiantes es por lo que ha subido el precio. Si eres propietario y no quieres problemas, acoges estudiantes porque son los padres quienes pagan”, aclara. El resultado, es que si se llama para interesarse por una habitación, la primera pregunta es “¿Trabaja o estudia?”. Si se responde que ninguna de las dos cosas, se cuelga el teléfono. Es el caso de Roger, que sufre cuatro enfermedades crónicas.

Por eso, cuando tuvo que abandonar el piso donde llevaba un año y pico, creyó que tendría que vivir en la calle, lo que no le preocupaba, porque no habría sido la primera vez. Además, tenía problemas con su compañero de piso. “Te encuentras gente que muy estable no es. Va bien vestida, pero más del 90% es muy cerda. Si uno no se respeta a sí mismo, mantiene el baño y la cocina en condiciones, no se puede convivir”, señala.

Pese a tener garantizado el ingreso mínimo, solo recibía negativas. “Al fina, he tenido suerte. A una semana de quedarme en la calle y haber alquilado un trastero, me salió una habitación”, añade. Pero no todo el mundo tiene la misma suerte.