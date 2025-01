Los mariscadores coruñeses no podrán faenar en la ría de O Burgo hasta julio

Los mariscadores coruñeses denuncian que, según el plan de explotación marisquera e la Xunta, no podrán faenar en la ría de O Burgo por lo menos hasta julio, por eso hoy se han concentrado frente a la Casa del Mar, donde se encuentra la sede de la Consellería. Los mariscadores celebraron allí su primera protesta del año, pidiendo una solución, puesto que llevan meses sin ayudas públicas y no pueden trabajar.

Manuel Baldomir, portavoz del colectivo, recordó que falta poco para que se cumpla el año del fin de las obras de dragado, ya agotaron las ayudas, y aunque la Xunta como Gobierno central se pusieran de acuerdo hoy somo este tema, habría que esperar muchos meses para que el dinero llegara a los bolsillos de los trabajadores. En 2022, se acordaron las subvenciones en febrero y el dinero llegó a octubre. El último ingreso llegó en diciembre.

Así que podrían pasar entre siete y diez meses e incluso un año. "Nos vemos na tesitura de que hai que pagar a seguridade social. A xente vive de prestado, e algunha traballadora non pode facer frente as débedas. Os políticos están asfixiando aos traballadores", denunció Baldolmir, que añadió que no entienden por qué las dos administraciones están mirando.

El día 27 de diciembre se decidió que mientras se elabora un informe policial se seguirán las protestas, tanto delante de la Consellería do Mar como de la Delegación del Gobierno. "Antes entendíamos que era o Goberno central o que tiña que facerse cargo, pero decidimos ir tamén protestar diante de Casa do Mar porque o que elabora o plan de explotación marisqueiro é a Consellería do Mar", explicó Baldomir. No volverán, eso sí, al puente de A Pasaxe, porque la Delegación del Gobierno se lo ha prohibido tras las quejas del Ayuntamiento de Oleiros

Por otro lado, la asesoría jurídica de la cofradía se plantea pedir pérdidas patrimoniales. "Temos dereito a elas, pero para reclamar tes que ter o monto total, por eso dificulta nu poco, porque non se sabe cándo se vai levantar a veda", se lamenta Baldomir. De momento, dudará de enero a junio.