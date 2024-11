El Gobierno planta a los mariscadores de O Burgo

El portavoz del colectivo de mariscadores de la ría de O Burgo, Manuel Baldomir, ha mostrado la sensación "agridulce" que les ha dejado una nueva reunión sobre las ayudas pendientes mientras no pueden faenar.



En declaraciones tras el encuentro, Baldomir se ha quejado de la "sorpresa" de que no haya acudido nadie por parte del Gobierno central y tan solo haya habido representación de la Xunta, en concreto con la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, y la jefa territorial de Mar en A Coruña, María Cancelo.



El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, trasladó hace un mes la voluntad del Ejecutivo central de completar con un 50% adicional las ayudas que apruebe la Xunta de Galicia para los mariscadores de la ría del Burgo hasta su retorno a la actividad.



Al respecto, Baldomir indica que estos cargos del Ejecutivo gallego confirman que "sí es cierto" que "están manteniendo negociaciones" por parte del Gobierno central con la Xunta para abordar las compensaciones por la imposibilidad de la actividad extractiva, pero "no saben cómo se puede realizar la financiación que afirmó el señor delegado (del Gobierno) al patrón mayor". "Nos dicen por parte de la Consellería do Mar que a través de fondos ordinarios que es imposible", explica al tratarse obras de dragado, ya que esos fondos ordinarios están para "recuperar bancos marisqueros, pero de forma natural, no causados por una obra", agrega.



"No sabemos cómo puede ser esto", se queja. "Por un lado, nos dice el señor delegado que ya tiene confirmación de la Xunta de que se harán las compensaciones al 50%; por otro lado, tenemos la respuesta de la Consellería do Mar diciéndonos que no saben cómo se podrá financiar, puesto que a través de fondos ordinarios es imposible", lamenta.



"Por un lado, tenemos las promesas del delegado de Gobierno asumiendo que el Gobierno y la Xunta llegaron a un acuerdo para hacer los pagos al 50%: pero, por otro lado, esta parte agria, la que la Consellería do Mar nos informa de que sí, es cierto, que estuvieron en negociación, pero que aún no saben cómo se va a poder afrontar, puesto que no se puede hacer a través de fondos ordinarios", incide.



Además, denuncia que, "a día de hoy", se les adeuda el pago del último trimestre por las obras del dragado, "correspondiendo a los meses de febrero, marzo y abril". Relata que "la gente está muy asfixiada económicamente". "Había promesas del delegado del Gobierno de que a finales del mes de octubre, principios de noviembre, se iba a realizar este cobro", señala, pero están "a mediados" de noviembre "y aún no se recibió el cobro". "Parece que todo los que nos dice el delegado del Gobierno, que queda todo en saco vacío", critica.



Los mariscadores esperan que en la próxima reunión, prevista para el 27 de noviembre, acuda representación del Gobierno "para poder explicar cómo son esas negociaciones" y que no haya "solo promesas".