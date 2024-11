Marineda City se iluminó al ritmo de la Orquesta Panorama para dar la bienvenida oficial a la Navidad

El centro comercial Marineda City inauguró hoy oficialmente la Navidad con un encendido de luces al compás de la Orquesta Panorama. Bajo la batuta de Lito Garrido, Fátima Pego, Diego Moreira y Mario Álvarez, la formación musical más conocida en toda Galicia –y parte del extranjero– hizo vibrar a los centenares de coruñeses que asistieron a esta gran cita.



Esta fecha coincidió con el esperado Black Friday, que congregó desde primeras horas de la mañana una gran masificación de personas en todo el recinto comercial. El fin de la jornada no pudo ser mejor. Los componentes de la Panorama ofrecieron un espectáculo con un formato único y un repertorio diseñado para esta celebración navideña en la plaza Emilia Pardo Bazán de la planta baja del edificio.

Los componentes ofrecieron un espectáculo con un formato y un repertorio diseñado para la celebración



La época del ‘All I want for Christmas is you’ quedó oficialmente instaurada. Bajo un gran repertorio de las canciones más conocidas del famoso grupo musical gallego, con más de 36 años de experiencia en los escenarios, así como melodías típicas de estas fechas, el particular encendido cobró más emoción aún si cabe con una gran cuenta atrás, antes de dar paso, oficialmente, a la Navidad.



Programación navideña



Con este evento, Marineda City dio el pistoletazo de salida a su completa y original programación navideña con actividades para todas las edades y un enfoque especial en el público infantil. Así, bajo la denominación ‘Christmas Academy’, el centro albergará shows para familias, que contarán con la presencia de ilusionistas, como el Mago Murphy, el Mago Rafa, el Mago Román o Kenneth Ilusionista, y espectáculos musicales, como los de Pakolas, Paco Nogueiras o Cé Orquestra, entre muchos otros.



Y, como cada año, Papá Noel y los Reyes Magos, estarán presentes en la segunda planta del recinto comercial Marineda City para recibir los deseos de los más pequeños. Asimismo, el centro volverá a ofrecer unas navidades inclusivas, poniendo a disposición de las familias visitas en espacios libres de ruido, en colaboración con la Fundación ENKI y la Federación de Autismo de Galicia, para que todos los niños tengan oportunidad de hacerles llegar sus peticiones a los personajes más queridos en esta época.



Durante las fiestas navideñas, Marineda City abrirá al público los siguientes domingos y festivos: 1, 6, 8, 15, 22 y 29 de diciembre de 2024.