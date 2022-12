La Mariah Carey del taxi lleva la Navidad por las calles de A Coruña

A su paso desata pasiones, aplausos y enciende los flashes de los móviles. Any no pasa desapercibida en A Coruña. Su taxi, el 240, recorre la ciudad ataviado con guirnaldas, luces, vinilos de renos y cajas de regalos. Su exterior llama tanto la atención como su interior, donde no falta ni un solo detalle. Esta taxista incluso reparte caramelos a niños y adultos: nadie se queda sin vivir la Navidad a bordo del coche de Any.



“Cualquier empresa decora su escaparate y mi empresa es el taxi, así que me llevo la decoración sobre ruedas”, dice la propietaria del número 240. La pasión por la época navideña le viene de lejos. “La Navidad traslada a la infancia y a la costumbre. Da igual ser mayor o no, así que decoré el taxi utilizándolo como mi propio escaparate”.

Interior del taxi de Any



Esta divertida taxista asegura que por la calle no solo escucha aplausos. “La gente por donde paso me grita: ‘¡Ole! ¡Feliz Navidad! Es una decoración que gusta mucho”, comenta. Any suele operar mucho por la zona de Os Mallos, pero en cualquier parada donde estaciona, “la gente esperar para subirse a mi taxi porque quieren vivir esta experiencia”.



Cada persona que se monta en el coche recibe, como regalo, un calendario de nevera, una postal navideña firmada y un bombón. Además, ya piensa en la renovación que hará mañana, el día de Navidad: “Voy a cambiarlo, pero es sorpresa”, adelanta. No es la primera vez que Any realiza sus carreras vestida de gala, y es que para ella decorar su propia empresa es cosa de pasión. Como la canción de Mariah Carey, esta taxista llega cada mes de diciembre más fuerte que el anterior.