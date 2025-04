María Sierra | “Queremos que Xuxán sea un barrio más de A Coruña y no esa cosa en construcción que está ahí”

Lo de ser pionera parece ir en el ADN de María Sierra (A Coruña, 1975). En 2019 fue una de las primeras inquilinas de los edificios de Xuxán, y desde el viernes es la primera presidenta vecinal del barrio, aunque sea de manera provisional y a falta de aprobación en asamblea. Lo que es seguro es que, esta vez sí, el barrio más incipiente de la ciudad está a punto de tener un órgano de representación.

¿Le ha dado tiempo a arrepentirse de dar el paso al frente?

Seamos sinceros: yo di el paso para decir que ayudaba. Me da igual, para que salga la cosa adelante habrá que ponerse y seremos un equipo, por mucho que yo figure como presidenta. Lo más parecido que puedo encontrar como experiencia es ser cooperativista del Ofimático e interventora activa. Cuando fui al centro cívico de Eirís a la reunión me había enterado de refilón. Ni siquiera estoy en el grupo de WhatsApp que se ha creado.



Esta vez parece que sí irá adelante, ¿tienen cierta sensación de alivio?

Esto va a ir para delante, porque todos tenemos muchas ganas y creemos que es necesario. Tenemos un borrador de estatutos y otro de ley de protección de datos. Todos tenemos ganas de que salga y se pudo comprobar en la reunión. Los nombres fueron llegando relativamente rápido, aunque yo fuese la primera en dar un paso al frente. Somos un montón de vecinos y hay unas necesidades a cubrir.

¿Por qué ha costado tanto llegar hasta aquí?

Somos un barrio joven, pero fue un poco que nos costó llegar a tener nuestras viviendas que estábamos un poco cansados. Pensábamos que nos tocaba descansar de las peleas, de tocar un timbre y otro, solamente para conseguir una casa. Necesitábamos unos años de desconexión. Ahora ya sí entendemos que estamos en construcción y es normal que haya cosas sin edificar, pero otras nos parece que o luchamos o no se consigue nada.

Los otros barrios jóvenes cuentan con asociaciones fuertes e intensas...

Sí. Hablo desde mi punto de vista personal, pero nos fijábamos en Novo Mesoiro, en cómo se mueven y creemos que son un referente de funcionamiento. Cada uno tenemos nuestras historias.

¿Se hace todavía tan difícil vivir en Xuxán?

Cada vez tenemos menos dificultades, pero hablo desde un punto de vista personal. Al principio éramos cuatro pelagatos y bajábamos a Matogrande a hacer todo. Al poco vino la pandemia y hasta nos venía bien que no hubiera movimiento. Ahora no tenemos ni siquiera dónde tomar un café, y todavía se hace raro.

¿Cuáles son sus principales objetivos como asociación?

Lo primero es que empiece a entrar el transporte público, porque hace mucha falta. Tenemos un enlace con Matogrande, además de la salida de Lidl, pero es mínimo. Tendríamos que meter mano en los accesos. Lo tercero es la limpieza. Echamos en falta que en la zona sin edificar alguien limpie, porque en verano es un criadero de bichos.

No resultó difícil juntar a los primeros nueve voluntarios, ¿hasta dónde quieren llegar?

Queremos ser una asociación bien constituida y que la gente se anime a formar parte de ella. Somos un número considerable, pero nos falta concretar el tema de las redes sociales. Mucha gente todavía no se ha enterado aún de que estamos en esto. Queremos ser gente que consiga cosas. Ser un barrio más y no esa cosa en construcción que está ahí.

Todos dijeron no tener ni idea de cómo moverse, ¿buscarán asesoramiento?

Hemos sido cooperativistas, hay un cierto parecido al que estamos acostumbrados.

¿Cuál es el futuro del barrio de las 1.000 viviendas?

Si en la ciudad hace falta vivienda hay que construirla, pero tiene que llegar unida a un conjunto de servicios. No puede ser un conjunto de bloques sin sentido.