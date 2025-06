María Pita sale a escena con un musical a golpe de trap, himnos y habaneras

Si en Broadway vemos musicales sobre grandes figuras de la historia, ¿por qué no vamos a tener nosotros uno sobre nuestros referentes? Algo así se preguntaron en la Escola Galega de Teatro Musical mientras desarrollaban su nuevo proyecto. “Nós aquí temos figuras femininas así e ninguén lles fixera aínda un musical”, explica la directora de la escuela, Sara Fandiño, con motivo de su próximo estreno, ‘Honra. A non historia de María Pita’. Aunque el estreno oficial será el 18 de julio en el Ágora (20.00 horas), mañana vivirán su propia suerte de preestreno, en el IES Rosalía Mera, en el marco del certamen de teatro escolar y aficionado de la Diputación de A Coruña (16.00 horas), con entrada libre.



“É un musical baseado na figura de María Pita, pero non se centra tanto na súa historia, senón tamén nas historias dos contemporáneos daquela época”, apunta Fandiño en relación a los participantes de aquella batalla o a personalidades como Inés de Ben.



“É un musical con música actual, desde trap a habaneras”, sin olvidarse de los himnos. “É unha mistura para todas as idades, abarcando todos os ritmos”, añade Fandiño, que explica que toda la música es original y que buena parte de ella se puede escuchar en Spotify. El trabajo musical ha llevado su tiempo, ya que el proyecto se ha extendido algo más de dos años en el tiempo. “Son unha ducia de cancións, compúxenas eu”, indica la directora de la escuela.



En el nuevo musical participan más de 30 personas, con edades desde los 14 hasta los 76 años. “Necesitabamos nenos, coros, exércitos... tivemos ata que botar man de pais e nais para a figuración”, comenta entre risas.



“A temática non é tanto a vida de María Pita, senón a unión do pobo”, explica Fandiño, antes de profundizar sobre las aristas del musical. Y es que las canciones van evolucionando hasta la música más actual, con pinceladas modernas “para falar dos conflitos que estaban presentes nese momento, pero que chegan aos nosos días, como as loitas personais de cada un”, detalla Fandiño, que añade que el centro de la obra también aborda las luchas individuales y cómo lidiar con ellas cuando la sociedad propone pelear por otros asuntos.



‘Honra. A non historia de María Pita’ se podrá ver por primera vez mañana y Fandiño aguarda que la acogida sea buena: “Os amantes dos musicais da cidade levaban tempo imaxinando un musical sobre María Pita”.