La marea de niños del Alborada de Elviña agota existencias de los productos gallegos que ‘Saben Amar’

El mejor sabor de las costas gallegas aterrizó este viernes en el CEIP Alborada del barrio de Elviña de la mano de la foodtruck de la campaña ‘Galicia Sabe Amar’. A lo largo de la jornada, los alumnos del colegio coruñés se organizaron en turnos para poder degustar los productos que la furgoneta tenía preparado para ellos.



La delegada de la Xunta, Belén do Campo, visitó el nuevo destino de la furgoneta que acerca el sabor de las rías gallegas para recordar “o gran sector produtivo que ten Galicia” y “animar ao consumo responsable destes produtos”, explicó.



Esta iniciativa recorre los núcleos de más de 1.000 habitantes y está presente en eventos deportivos, culturales, fiestas gastronómicas o centros de enseñanza, tanto superior como de primaria. “Onte estábamos en Cambre e hoxe aquí na Coruña”. “O que queremos, por unha banda, é que os rapaces se familiaricen con estos produtos do mar, que hai moitas formas de facer o pescado e o marisco, e sen dúbida poida axudar a tomar conciencia da importancia dunha alimentación saudable e equilibrada”, apuntó la delegada de la Xunta.



Este proyecto, que afronta su tercer año –aunque tiene contrato con las foodtrucks hasta octubre– ha realizado hasta ahora un total de 1.400 degustaciones en las que el producto local es el principal ingrediente del total de las trece recetas que se elaboran en cada punto.



Degustación

El pescado y el marisco son dos productos complicados para incluir en la dieta, sobre todo, cuando se es pequeño. No obstante, parte del encanto de esta iniciativa es realizar recetas en las que se incluyen estos productos de formas diversas para que capte la atención de todo el público.



La primera degustación que pudieron probar los alumnos del Alborada fue una especie de croqueta rellena de chipirón en su tinta, un plato muy habitual en infinidad de restaurantes en toda Galicia, pero que durante la mañana de ayer causó más expectación su color negro como el chamizo más que el propio sabor del producto. Acompañado de la croqueta en una pequeña tabla de madera, un mejillón en escabeche. El toque picante necesario para despertar el joven paladar de los estudiantes.



El turno de alumnos que bajaron a degustar los productos a las 13.00 horas fue el más particular. Y es que la hora de comer se acercaba, y el cuerpo lo sabía. Aún no se sabe si la gran marea de niños alrededor de la furgoneta fue por el gran sabor del producto local gallego o quizá porque el hambre se convirtió en su peor enemigo en las horas próximas al mediodía. Lo que está claro es que tuvo buena acogida, sin duda.



Quizá por esta razón la Xunta de Galicia incrementó el presupuesto un 75% relativo “á divulgación do consumo de pescado e marisco en eventos desta índole”, comentó Do Campo. “Esta foodtruck estivo tamén na explanada de Riazor e en eventos no que se move moita poboación co fin de dar a coñecelo a xente de diferentes idades”, concluyó.