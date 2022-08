La Marea llevará al pleno el “desgobierno” en la política de limpieza y la gestión de residuos

La Marea Atlántica preguntará en el próximo pleno de septiembre si, ante el “preocupante” estado de la ciudad en lo relativo a la limpieza y la gestión de residuos, están activados todos los medios operativos, cuáles son las actuaciones en prevención de residuos y cuándo tiene pensado el Gobierno local regularizar la situación de Nostián con un nuevo contrato, entre otras cuestiones.



“Son continuas as queixas da veciñanza sobre a falta de limpeza do espazo público, que se está a percibir como un problema crecente, tanto no que respecta ao lixo como aos excrementos de animais ou o abandono de baixos comerciais pechados. É por tanto obrigado que o Goberno local ofreza explicacións, sobre todo despois das altas expectativas xeradas durante a campaña electoral”, asegura la formación.

Promesas electorales

“En 2019 un dos eixos da campaña de Inés Rey antes de chegar á alcaldía foi a suciedade nas rúas da Coruña, pero se facemos balance deste catro anos, a situación, cando menos, está moi lonxe de responder ás promesas electorais”, declara la portavoz del grupo municipal de la Marea Atlántica, María García. “O estancamento nas políticas de xestión de residuos resulta evidente. Sen ir moi lonxe un bo exemplo atopámolo nas listas de agarda de ata tres semanas para a recollida de residuos voluminosos, mesmo no caso de que a xente colabore chamando ao 010”, concluye García.



Así, la portavoz de la formación recuerda que durante el gobierno de la Marea se prepararon y licitaron los contratos de limpieza viaria, recogida de basura y contenerización, que fueron adjudicados en este mandato. “Os novos contratos amplían os medios e a capacidade do servizo, aínda que a día de hoxe parecen non estar plenamente operativos”, concluye.