La Marea Atlántica insta al PSOE de A Coruña a cumplir los acuerdos presupuestarios

La Marea Atlántica insta al Gobierno local a cumplir con su obligación y presentar una propuesta para las cuentas municipales de 2023, pero advierte de que antes “é necesario” avanzar en los acuerdos pendientes. El candidato a la Alcaldía, Xan Xove, y la portavoz de la formación, María García, solicitaron ayer al PSOE que “traballe pola ciudad” por tres motivos: “Para que gañe a cidade, para cumprir a súa palabra e para mellorar a baixa execución orzamentaria desde año, que vai camiño de ser a peor desde 2016”, explicó Xove.



Como asunto prioritario, señala el acuerdo por el derecho a la vivienda. “Nove millóns de euros que están prácticamente sen executar e que teñen que servir para aumentar o parque de vivienda municipal coa compra de edificios, soares, novos proxectos de vivendas de protección oficial, o impulso á rehabilitación e a regulación dos pisos turísticos”.

“Goberno cantonalista”



El candidato a la Alcaldía también puso el acento en el incumplimiento de los acuerdos en políticas energéticas, “onde levamos meses sen avances na constitución da empresa eléctrica municipal para afrontar a crise enerxética e a emerxencia climática”. Por último, Xan Xove le pidió a Inés Rey que abandone la posición de “goberno cantonalista, que só se ocupa dos arredores dos Cantóns” e impulse las obras pendientes en los barrios, como el equipamiento combinado de la escuela infantil y centro de día en Xuxán, como propuesta pionera, la biblioteca de Novo Mesoiro, las obras en el futuro centro de salud de Santa Lucía, la apertura de las naves de Metrosidero, o la recuperación de los ríos de Feáns y Quintas.

Por su parte, María García señaló que, de cumplir con estos acuerdos, la ejecución de los presupuestos en vigor mejorará. “Vai camiño de ser a máis baixa desde 2016. Segundo os datos provisionais a 16 de novembro, o 44% do presuposto está sen gastar. Se atendemos ao investimento, o 85% dos cartos aínda non saíron da caixa do Concello”. Sobre la invitación de Podemos y Esquerda Unida para crear un grupo de fuerzas progresistas mediante una candidatura conjunta de cara a las elecciones municipales del próximo año, el candidato a la Alcaldía prefirió no pronunciarse. La concejala de Podemos, Isabel Faraldo, aseguró esta semana que todavía no hay respuesta de la Marea.