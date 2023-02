La Marea Atlántica exige que se elimine el requisito de cita previa en el Ayuntamiento

La Marea Atlántica defenderá una moción en el próximo pleno para exigir que el Ayuntamiento elimine el requisito de cita previa obligatoria para realizar todos los trámites y gestiones. Este sistema se puso en marcha en 2020 debido a la pandemia, para evitar aglomaciones, pero ahora, sin restricciones, para la Marea no tiene sentido.

“É certo que esta medida tivo todo o sentido no tempo da pandemia e mentres se mantiveron as restricións, agora xa non. A cita previa ten moitas vantaxes pero tamén xera dificultades cando hai que resolver trámites de urxencia ou sobrevidos”, asegura Xan Xove, candidato a la Alcaldía por la Marea Atlántica, quien considera que es "intolerable que haxa servizos municipais nos que non se pode conseguir cita durante semanas, dificultando xestións esenciais, con frecuencia de persoas en risco de vulnerabilidade social que tratan de acceder a prestacións de último recurso”.

De este modo, la Marea apuesta por que la opción de la cita previa se mantenga, pero que no sea obligatoria. Es decir, que los vecinos que se acerquen de forma presencial a las dependencias municipales tengan un cupo disponible para ser atendidos.