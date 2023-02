La Marea Atlántica comienza sus encuentros con la ciudadanía sin Unidas Podemos

La Marea Atlántica celebró este sábado, en el Centro Cívico de Monelos, un encuentro con un centenar de personas, entre las que se encontraba una veintena de entidades sociales y vecinales, entre otras. Este fue el primero dentro de un recorrido que incluirá el mayor número de citas posibles en los próximos dos meses, tanto sectoriales como de barrios. El candidato a la Alcaldía, Xan Xove, y la portavoz municipal, María García, hicieron ayer un balance del acto, en el que se aportaron ideas, prioridades y propuestas para construir una ciudad más justa, verde, feminista y democrática.



A este acto, aseguran, estaba invitada Unidas Podemos, pero no acudió, según explica la Marea. Sí lo hizo Anova y Verdes-Equo. Los cuatro ejes del encuentro sirven como punto de partida para elaborar el programa electoral participativo de la formación. “Quedou claro que á xente lle preocupa o acceso á vivenda, a mobilidade, a desigualdade, a transición ecolóxica e a emerxencia climática, os coidados e a saúde mental. Tamén a integración dos peiraos na cidade e a falta de espazo público. Cuestións nas que a Marea Atlántica leva traballando desde o seu nacemento”, señaló ayer Xove.

Críticas al Gobierno local



El candidato también tuvo palabras para la alcaldesa, Inés Rey. “Cando a Marea fala dun plan de vivenda, o Goberno de Inés Rey di que si, e logo non fai. Cando pedimos que se regulen os pisos turísticos, o goberno di que non pode, logo que si pero non, e ao final non fai. Cando a Marea fala de enerxías renovables, o goberno di que si e logo non fai. Cando deseñamos un plan de saúde mental, o goberno di que si e logo non fai. E o mesmo co incremento de zonas verdes, coa participación cidadá ou do porto. Se queremos que o Concello da Coruña se ocupe destes asuntos, vai ter que ser cun goberno da Marea”, resumió.



María García, por su parte, explicó que el acto comenzó con una encuesta para identificar prioridades que logo se desarrollaron en las mesas de debate. “Detectouse un forte consenso á hora de poñer sobre a mesa os principais retos da cidade. Cuestións coma o transporte público, os coidados, a vivenda ou a falta de zonas verdes e espazo público apareceron en todos os grupos”.