Manuel Seoane | “Soy tan “koruño”, o más, que muchos vecinos de A Coruña”

Dicen que A Coruña es la ciudad donde nadie es forastero, y de ello es buena prueba el músico Manuel Seoane, guitarrista de Mägo de Oz, que escogió la ciudad herculina para recibir el disco de oro por el trabajo “Diabulus in Opera”.



Y es que, a pesar de ser madrileño de nacimiento, Seoane es coruñés de adopción y sentimiento, gracias, principalmente, a su vínculo familiar. El propio artista bromea sobre el asunto: “soy tan koruño, o más, que muchos vecinos de A Coruña”, reconoce entre risas.



Cuando las giras y actos de Mägo de Oz se lo permiten, Seoane regresa a la ciudad herculina, la que ya considera su hogar tras muchos años de residencia. Pero la de ayer no era una cita más, ya que aprovechó su estancia para recibir en tierras “koruñas” el mencionado disco de oro.





“Nada me gustaría más que actuar ante mi gente”, en tierras herculinas, reconoce el músico, considerado uno de los mejores guitarristas del país





El lugar escogido no fue otro que el palacio municipal de María Pita. Y la razón es muy simple, para un coruñés no hay mejor lugar para recibir una distinción como esta que “la casa de todos los coruñeses”.



Durante el acto, Soane estuvo arropado por un considerable número de amigos, que coparon el salón de plenos, además de por el director del diario DXT Campeón, Alberto Torres, que le hizo entrega del disco de oro. Para presidir el acto, estuvo presente el primer teniente de alcaldesa, Juan Ignacio Borrego.









Sentimiento





El guitarrista, considerado uno de los mejores de todo el país, aseguraba sentirse, tras el acto de ayer, “muy arropado y feliz”.



Su sentimiento de amor hacia la ciudad no nace de la nada, sino que es herencia familiar, “mis padres me lo fueron inculcando”, y él lo fue reforzando con los años, “llevo viniendo toda la vida”.



Hace unas semanas, en una entrevista concedida a este diario, Seoane recordaba la importancia del hogar de uno y, en su caso, de A Coruña, a la hora de componer nuevas melodías: “esta ciudad me da esa serenidad necesaria para arrancar de mis pensamientos esa primera melodía así que te podría decir que el punto de partida de cada composición se debe al hecho de permanecer aquí”.









Diabulus in Opera





El galardón, que el resto de integrantes del grupo recibieron en Madrid, se debe al trabajo “Diabulus in Opera”, grabado en directo en México, en una actuación en la que estuvieron acompañados por la Orquesta Sinfónica de México y arropados por varios miles de fans.



El concierto mexicano fue muy especial, tal y como rememora Seoane, que tiene claro que le gustaría “poder hacerlo con la Sinfónica de aquí”.



Además, aunque la agenda de Mägo de Oz se está definiendo, reconoce que “nada me gustaría más que actuar ante mi gente”, en tierras herculinas.