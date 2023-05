Luz Casal | “La música es compañía, es diversión, pero también es reflexión”

Hacía cinco años de su último disco con nuevas canciones, los mismos que de su último concierto en la ciudad. Este sábado, Luz Casal regresa al Palacio de la Ópera (20.30 horas) para presentar su trabajo más íntimo hasta el momento, ‘Las ventanas de mi alma’, y lo hace ante un público que tenía ganas de volver a verla, porque agotaron las entradas en enero, unas semanas después del anuncio de la cita. Luz Casal asegura que vivir una situación así es “una ilusión fantástica”, para la que tiene “una sensación de agradecimiento total, porque hay mucha oferta, y que la gente tenga como ansia de verte y escucharte es fantástico, la verdad”.



Y no es algo que pase solo en A Coruña, ya que en “prácticamente todos los conciertos que hemos hechos han estado prácticamente vendidos de antemano”. Eso hace que el disfrute sea “quizás mayor”, tanto para ella, como para la banda, lo que hace que disfruten y se entreguen más, si cabe. “Cuando tú disfrutas, teniendo la responsabilidad de saber que la gente está enfrente, se establece una relación más cercana”, apunta.



Explica Luz Casal que esta apertura de su alma con el nuevo disco “no ha sido nada premeditada”, sino que el tiempo, “sobre todo en relación al confinamiento”, le dio más posibilidades “de hacer introspección, un poco de balance de quién soy, qué hago en el mundo”, desglosa entre risas. La consecuencia de este ejercicio de introspección es que “sueltas aquellas cosas que a lo mejor no estaban reflejadas en otros álbumes”. No obstante, matiza que no pretende que la gente relaciones “el decir íntimo con que sea más serio, no lo condiciona estilísticamente”.

Temas rescatados y lecciones

Para la ocasión, en el nuevo disco rescata ‘Un poco más de amor’, un tema concebido hace 30 años, para ‘A Contraluz’, pero que en aquel momento “me había provocado aquello de ‘Uy! Que canción más densa, que serio todo’, que hizo que no entrara en el álbum, pero que, “en este momento, era reflejo fehaciente, no solo con respecto a la guerra (de Rusia y Ucrania), sino con respecto al abuso de nuestros recursos naturales”. Por motivos como esos, y “a pesar del tiempo transcurrido” desde su creación, “refleja nuestro presente como si acabara de ser escrita”. Además, “me pareció que como final del álbum era una canción adecuada”, porque “la música es compañía, es diversión, pero también es reflexión y así yo lo entiendo, las canciones tienen que servir para muchas cosas”.



El disco alberga temas como ‘Hola, que tal’, que nace fruto de aquellas miles de llamadas que atendió en el confinamiento, para “tener contacto con la gente real, de tú a tú” y que le permitió conocer “la realidad de cada persona” y “darles compañía”.



Pero también otros como ‘La inocencia’, donde Luz Casal entona ese ‘porque aprendí que el peso del rencor es una enfermedad que no me deja avanzar’, una lección que asegura entre risas que, “afortunadamente, nunca es tarde para aprender”. “Guardar lo que te hayan hecho es un peso que yo quiero aligerar, de la misma manera que no quiero perder la inocencia, por más que cumpla años”, añade.