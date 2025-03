Una Luna de sangre y un eclipse parcial de Sol, antesala del evento astronómico del siglo en A Coruña

El divulgador Óscar Blanco lleva ya varios eclipses totales a sus espaldas. Viaja por todo el mundo para ver un espectáculo que “engancha” y, el próximo año, concretamente durante el atardecer del 12 de agosto, tendrá la oportunidad de ver uno en su casa. A Coruña vivirá un eclipse de Sol total en 2026, el “acontecimiento astronómico del siglo”. Esto se da cuando la Luna cubre completamente el disco solar.

La ciudad no ha vivido uno desde 1905, y el siguiente, señala, no será hasta 2480. “Es algo espectacular; dura aproximadamente un minuto y veinte segundos, cuando el Sol está totalmente tapado. No se verá de forma total en Galicia, pero en A Coruña, sí”, indica, mientras sostiene que “nadie en la ciudad se lo puede perder”.

La diferencia entre un eclipse parcial y total, dice, es “abismal”. “Es algo que engancha, seguramente muchos coruñeses vean el eclipse de 2026 y cojan la maleta para ver el siguiente en otra parte del mundo”, comenta. Sin ir más lejos, un grupo de coruñeses se dio cita en Wyoming, el 21 agosto de 2017, para poder observar uno.

El 12 de agosto del próximo año será visible como total solo en el extremo norte de la Siberia rusa, el extremo oeste de Islandia, la isla danesa de Groenlandia y la mayor parte de la mitad norte de España. El país, al estar situado al final de la franja de totalidad, verá el eclipse cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Esto obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. En Galicia habrá zonas donde se verá como parcial. El siguiente eclipse total visible desde España ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Aunque será un eclipse de mayor magnitud que este, solo podrá verse como total desde el extremo sur de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Tras los dos eclipses ya mencionados, el 26 de enero de 2028 tendrá lugar otro, esta vez anular, que será también visible desde la Península Ibérica. En este caso la franja de anularidad cruzará la península desde el suroeste al noreste, cubriendo gran parte del territorio nacional. Las zonas donde se podrán observar son casi toda la comunidad de Andalucía, la parte sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, algunas zonas de la Comunidad de Madrid, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, parte de Cataluña y las islas más occidentales de Baleares. El de 2026, por lo tanto, da el pistoletazo de salida a estos fenómenos.