Luisa Fernández | “Los políticos de A Coruña están invitados a las fiestas de Los Rosales e igual pedimos las últimas cositas”

Los Rosales inaugura hoy la ruta de fiestas de barrio 2023, que el año pasado arrojaron cifras récord y, en muchos casos, reforzaron el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Luisa Fernández (A Coruña, 1959) vivirá la octava edición desde la asociación vecinal, de la que es tesesorera y rostro visible. Además, puede presumir de ser una de las pioneras, tras haber llegado al barrio en 1997.

¿Hay ganas de fiesta en Los Rosales?

La gente siempre coge esta celebración con muchas ganas y sí se nota que las hay.

En realidad, este fin de semana toca la fiesta de Los Rosales y la de la democracia...

No nos viene mal, porque la gente que va a votar tiene que cruzar por la fiesta. Seguramente le dé más ambiente. Obligará a bajar a gente que a lo mejor se iba a quedar en casa.

¿Hay alguna novedad a la que le tenga especiales ganas?

Hay una novedad importante para los jóvenes que es la pelea de gallos. Nunca habíamos hecho algo específico para ellos y quisimos buscar algo que le gustase a los adolescentes. Parece ser que tiene mucho éxito entre ellos.

¿Qué tiene Los Rosales que sus fiestas enganchan tanto?

La gente del barrio se anima y pide fiesta. Por ejemplo, en carnavales contamos con una comparsa en la que participan más de cien personas y colaboran con la asociación poniendo música al barrio y arrastrando a familias enteras.

¿Cuál es la salud del barrio?

Es buena, independientemente de que siempre hay cosas por hacer o mejorar. A veces vas por el mundo adelante y no sabes cómo te quejas de A Coruña viendo lo que se ve por ahí.

Han pasado de ser un barrio nuevo a un núcleo consolidado y de periferia a centro...

Tenemos de todo y quizás nos falte algo de comercio. No hay mucha cosa, porque la gente está acostumbrada a los centros comerciales. Ya estaba contenta cuando vine y sigo contenta: tenemos avenidas anchas, niños, gente joven y estás al lado tanto del monte como del mar o el Paseo Marítimo.

Habrán recibido más visitas de políticos que nunca...

Por supuesto, y contamos con ellos este fin de semana, todos están invitados. Igual aprovechamos para pedir las últimas cositas.

Tesorera de una asociación vecinal parece un trabajo para tirarse de los pelos...

No tengo redes e intento no mirarlas, pero algunas cosas que me pasan son alucinantes. Dicen que recaudamos mucho para quedárnoslo. Esto es una labor voluntaria y sin ánimo de lucro. Oir tienes que oir de todo y hay gente que no entiende que hagas un trabajo sin cobrar nada.

¿Hay sentimiento de barrio en Los Rosales?

Pienso que sí, que hay un sentimiento de barrio. Al principio, cuando vinimos para aquí, los que llegaban venían de Os Mallos, del Agra do Orzán y esa gente tardó en acostumbrarse, porque aún estábamos en construcción. Iban a sus barrios incluso a hacer la compra, pero eso ha cambiado.

¿Qué mensaje mandaría a los que estén pensando en acercarse?

Se lo van a pasar muy bien, hay unos grupos musicales locales que están muy bien y tenemos mercadillo, pulpo o churrasco, con barracas para los pequeños. Habrá un muy buen ambiente familiar.