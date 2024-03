Luis Fercán | “Cuando eres honesto, es más fácil hacer cosas bonitas”

El artista gallego Luis Fercán acaba de publicar disco, ‘Postales perdidas’, un trabajo que nace de la búsqueda de “nuevos sonidos”. Con él bajo el brazo se embarcará en una gira que lo hará recorrer todo el país y con la que recalará en la sala Mardi Gras el próximo 11 de mayo.



Explica el propio músico que ‘Postales perdidas’ nace “de querer buscar otros sonidos, más con banda, grabado en directo”. El anterior trabajo “era muy minimalista, este es un poquito diferente, está todo tocado en directo, con diferentes músicos”. “Las canciones respiraban más al tocarlas con banda”, afirma.



El disco viaja por una variedad de sonidos, desde los más rockeros de ‘Rayas de cielo’ a los más intimistas de ‘tu recuerdo’. “Resume el cómo yo escucho la música, de repente, un día estoy escuchando punk, metal o rock y, al día siguiente, estoy escuchando cosas intimistas o más folk”, apunta Fercán. “El sonido fue saliendo por cómo estaban las composiciones, había temas que pedían más caña y otros menos”, añade.



Bebe también mucho de Galicia. “Más de la mitad de las canciones están compuestas en Galicia”, apunta. “Cuando vengo a casa, casi siempre me salen las canciones aquí”, añade, “va bastante impregnado de Galicia, la verdad”.



También vuelca en él su necesidad de contar. “La música es la cosa de mi vida que más me ha permitido ser yo, de la manera que a mí me gusta”, asegura. “Hay veces que no sé decir las cosas, cojo la guitarra, me pongo a componer y ahí sí que expreso mis sentimientos”, comenta, sin olvidar que “es algo muy positivo que he tenido desde joven, que siempre he sacado mis sentimientos a florecer, y es, precisamente, gracias a la música”.



Ahora está dando los primeros pasos de la gira que lo traerá a A Coruña en mayo. “Se me estaba haciendo largo ya, tampoco estuve tanto tiempo sin tocar, pero se me estaba haciendo eterno”, dice entre risas. “Hasta junio tenemos todos los findes completos y tengo muchísimas ganas de reencontrarme con la peña, de encontrar gente nueva y de seguir esto, que es lo que me hace feliz”.

Evolución y objetivos

Fercán asegura que, desde que comenzó a compartir temas hace ahora unos ocho años, “he cambiado bastante, la verdad”. “Creo que tengo mucho más claras las cosas, me apetece hacer más lo que quiero, todo el rato”, asegura, y añade que “me he dado cuenta de que cuando eres honesto con tu trabajo, cuanta más pureza expreses, más fácil es hacer cosas bonitas y que la gente se sienta identificada, ese fue mi mayor logro, y lo que me queda aún, que no sé nada”.



De cara al futuro, si se tuviera que poner objetivos, asegura con una sonrisa que sería “seguir llenando cada vez más salas y hacer mejores canciones”.