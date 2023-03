Luis Aznar | “A Coruña puede estar orgullosa de su paisano Bautista Aznar

En 1931, se produjo un cambio de régimen histórico en España, con el final de la monarquía de Alfonso XIII y el inicio de la Segunda República. Y la persona que ocupaba el cargo de presidente del Gobierno en el momento del tránsito de una forma de Estado a la otra era el coruñés Juan Bautista Aznar. “En cierto modo, se ha producido un olvido de su figura. Y no hay que buscar culpables por ello. Pero este año es el noventa aniversario de su muerte y poner en valor su legado es una cuestión de justicia histórica. A Coruña puede estar muy orgullosa de su paisano”, explica Luis Aznar, que es pariente del referido Bautista Aznar, y que esta tarde presenta en el Sporting Club Casino un libro con su biografía. El título de la obra es ‘Juan Bautista Aznar, un marino en la Corte de Alfonso XIII’.



Luis Aznar, ahora jubilado, militó en el CDS y en el PP, fue senador y ocupó diferentes cargos en la Junta de Castilla y León. Ahora, uno de sus objetivos es colaborar en preservar la memoria de Bautista Aznar. “Él era hermano de mi bisabuelo. Decidí escribir este libro casi por casualidad. Estaba en mi despacho del Senado y se me ocurrió buscar en el ordenador senadores históricos. Yo sabía que Bautista Aznar también había sido senador y busqué su biografía, y me sorprendió que figuraba que había nacido en Cádiz. Avisé de inmediato para que lo corrigieran. Y a partir de ahí, me interesé por conocer lo que se decía y lo que se conocía de él”, relata.



“Una de las cosas que creo que es más relevante de su figura es que estuvo presente de manera activa en los momentos más importantes de la historia de España en el último tercio del siglo XIX, como en el final del Imperio español, y en el primer tercio del XX. El último, y más trascendental, fue ser presidente del Gobierno en un país tan convulso como aquella España. Solo unos meses antes del cambio de régimen, la celebración de cumpleaños del rey provoca una manifestación espontánea que abarrota la plaza de Oriente y hace que los reyes tengan que salir a saludar al balcón en media docena de ocasiones. La pasión que hay por ellos es absoluta. Y en abril, sin embargo, los echan a patadas”, explica Luis Aznar.



Dentro de esa dificultad, emergió la figura de Juan Bautista Aznar, “un marino que acabó en política porque le tocó servir así a su país”. Y jugó un papel clave que ahora es recordado, por fin, en su A Coruña natal.