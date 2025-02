La "lotería" del asteroide YR4: el número que A Coruña no quiere ver el 22 de diciembre de 2032: el 0,0000008

“Sin volvernos locos, pero es un riesgo real. Se trata del mayor desastre natural que existe, no es una curiosidad. Si cae en A Coruña, no dejaría nada en pie. Afectaría a toda Galicia”. Así resume Borja Tosar, astrónomo del planetario de la Casa de las Ciencias, la importancia del asteroide por el que estos días todos sus colegas escrutan el cielo: el 2024 YR4. No es un nombre muy pegadizo, pero Tosar señala que hay tiempo para ponerle otro mejor, como se hizo con Apofis, el asteroide que amenazó la Tierra en 2004.



Por el momento, las probabilidades de que impacte en este planeta son del 2,4%, pero los coruñeses tendrían que tener la negra para que alcanzara a la ciudad: las posibilidades son de un 0,00000008%, tomando la superficie de A Coruña respecto a la total del plantea. “Sigue siendo más que la de que te toque la lotería”, señala Tosar, que se toma en serio la amenaza descubierta. Su colega, Óscar Blanco, de la agrupación astronómica Io, señala que la probabilidad “para un asteroide es alta”. “Hay que tenerlo en cuenta, no es un gran destructor, pero todo depende de dónde caiga”, explica.



“Ni siquiera sabemos su tamaño real”, añade Tosar. Mide entre 40 y 90 metros, lo que es un rango bastante elevado pero, aunque solo sean 50 metros de radio y se desmenuce en la atmósfera, se trata de una enorme cantidad de energía que tiene que ir a algún lado. “Es como un montón de bombas atómicas. Cientos de bombas atómicas de Hiroshima. La ondea de choque es lo más peligroso, y arrasaría algo del tamaño de la mitad de la provincia de A Coruña”, advierte. En un radio más pequeño, como una gran ciudad, asolaría todo. “No es ninguna broma”, continúa.



Es fácil imaginarse la devastación total desde la Torre de Hércules al estadio de Riazor y más allá: kilómetros y kilómetros de escombros humeantes hasta el otro lado de la ría. Un desastre para una ciudad que ni el Milan de Ancelotti ni el pirata Drake pudieron tomar. En el lado positivo, como esta escena se produciría el 22 de diciembre de 2032, todos los coruñeses se sentirían afortunados si no llegara a producirse, y no solo a los que les tocara algún pellizco del Sorteo de Navidad. “Hay que saber varias cosas, no solo el tamaño real, que es del tamaño del Coliseum. No es grande, pero llega a 15 kilómetros por segundo y se disipa como una bomba”, explica Blanco, que últimamente ha impartido varias charlas sobre el tema.



Composición

También está la composición: algunos asteroides están apenas cohesionados, así que se disgregan más fácilmente. “Si es denso, por ejemplo, metálico, el impacto sería aún mayor, aunque por el momento se cree que es rocoso”, comenta Tosar. Además, la zona de caída no incluye Europa, de momento, con las estimaciones actuales. El 2024 YR4 está alejándose actualmente de la Tierra, así que quedan unas semanas para que el telescopio James Webb siga recogiendo datos.



“Hay zonas que se descartan al 100%, como los polos, pero se incrementa la posibilidad en el Ecuador con este asteroide en particular”, comenta el presidente de Io. Pero, aunque cayera en la Tierra, la mayor parte está deshabitada. “Habría que jugar a la Lotería de dónde cae. Pero yo no me preocuparía. Un 0,00000008% es como decir cero”, comenta el también director del centro astronómico de Trevinca.



Aun sin ser un ELE (Evento Ligado a la Extinción), como sí fue el meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios, YR4 supondría un claro contratiempo para el planeta, ya que su impacto conllevaría un tipo de destrucción similar al evento de Tunguska, que en el verano de 1908 provocó la devastación de más de 2.000 kilómetros cuadrados de la taiga siberiana. Por eso, el sorteo de 2032 será el primero en el que nadie quiera el Gordo.