Lori Meyers | “Estamos en un momento dulce, maduro, pero todavía nos queda mucho por decir”

Hoy toca cerrar el Festival Noroeste y Lori Meyers son uno de los grupos que actuarán sobre Riazor. Uno de sus integrantes, Alfredo Núñez, explica que la actuación mezclará los temas de su último disco, ‘Espacios Infinitos’, “con canciones más conocidas del grupo”.



Hace ya dos años que el disco vio la luz, y ya con suficiente perspectiva, asegura que la respuesta ha sido “positiva”. “Ha sido un paso adelante, de producir de manera diferente, buscar otras texturas, capas... una salida de la zona de confort y eso se transmite en el directo”, indica.



Este, además, es un año especial para ellos, ya que celebran 25 años desde su formación. Núñez comenta entre risas que “han cambiado muchas cosas, hemos cambiado nosotros en el aspecto de que cada día que nos miramos al espejo cambiamos”. No obstante, asegura que “siempre tenemos una tendencia de que lo mejor que tenemos que hacer, aún está por venir, somos melómanos, preocupados por nuestra música, siempre queremos evolucionar y ser mejores músicos, mejores personas, o peores... bueno eso último ya lo decidirán otros”, indica con una carcajada. El momento que viven es “dulce, musicalmente, más maduro, pero todavía nos queda mucho por decir, es cuando menos prejuicios tenemos y eso va hacer que abramos más las miras”, añade.



Echando la vista atrás, no se queda con un momento concreto de la trayectoria de Lori Meyers, pero va apuntando fechas, como el Wizink de 2018 o el primer Benicassim: “éramos unos críos, no nos daba el dinero y decíamos ‘iremos cuando toquemos...’”. “Toda nuestra carrera ha sido paso a paso, no nos hemos puesto techo, no lo hemos tocado aún”, concluye.