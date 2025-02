‘Le llaman Bodhi’ en el Orzán: los dos surfistas que desafían al temporal

La mañana coruñesa ha dejado en la playa del Orzán una escena que evoca a aquella de ‘Le llaman Bodhi’, celebrada película de 1991 en la que el personaje interpretado por Patrick Swayze se lanzaba al agua en un día gris, brumoso y lluvioso en busca de olas gigantes. Las del arenal coruñés no están alcanzando hoy el tamaño de las del filme de Kathryn Bigelow, pero imponen respeto, al menos a los peatones que circulaban por el Paseo Marítimo protegidos por un paraguas, al tiempo que sorprendidos por la persistencia de los deportistas.



En el caso del Orzán, el protagonista no ha sido uno, como en ‘Le llaman Bodhi’. Han sido dos los surfistas que entorno a las nueve de la mañana se han introducido en las aguas atlánticas. En la arena, habitualmente tomada por los dueños de perros, solo se divisaba una persona y dos canes, que corrían alterados por el desapacible día, lluvioso y frío, pero no venteado. Al tiempo, los dos deportistas estaban intentando una y otra vez pillar una gran ola a la altura de la finca de los Mariño.





A Coruña está hoy en alerta naranja por fenómenos costeros y amarilla debido al riesgo de lluvias este lunes, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), pero estos dos surfistas no han podido resistirse a la llamada de las olas. Bien es cierto que, al contrario que en otras ocasiones, el acceso a la playa del Matadero no ha sido prohibido por la Policía Local.

Finalmente, en torno a las diez de la mañana los dos deportistas han abandonado el agua, uno de ellos tras lograr surfear durante varios segundos una ola espectacular que lo ha llevado prácticamente desde la finca de los Mariño a la orilla.