Llamada al civismo de los vecinos de O Ventorrillo para evitar la pérdida de comercios

Una serie de pintadas que afectaron al letrero del supermercado Gadis de O Ventorrillo resultó la gota que colmó la paciencia de la asociación vecinal, temerosa de perder lo que consideran uno de los pulmones y sustentos económicos del barrio.



Así lo advirtió a través de una publicación en redes sociales en forma de advertencia pero también para intentar concienciar sobre lo dramático de una supuesta pérdida del establecimiento. “Cando sexa tarde, botaremos as mans á cabeza”, reza el escrito. “A algunha xente faralle gracia tapar o letreiro de Gadis con garabatos, pero para os veciños do centro comercial supón que as súas vivendas e negocios sexan mínimamente habitables e rendibles”, añade la agrupación, que subraya que hará “todo o posible para que Gadis siga entre nós por moitos anos máis, pois sen o supermercado diremos adeus a unha parte vital do barrio”.



La seguridad en el centro comercial se ha convertido en un viejo quebradero de cabeza, toda vez que la propiedad está repartida y hace años que no hay un vigilante de seguridad, antiguamente costeado por los propios comerciantes. La oscuridad de las callejuelas de la construcción da cobijo a pandillas y amigos de lo oscuro, para sufrimiento de los que desean ver florecer el área con actividad económica.



Ni siquiera en la etapa vigilada la presencia diaria de una empresa resultó disuasoria. Tampoco ayudó la falta de entendimiento entre vecinos y comerciantes, algo a lo que desde la asociación de vecinos creen necesario, tal y como explica su vicepresidente, Aníbal Rodríguez: “Deberían ponerse de acuerdo entre todos y pagar un vigilante privado”.



Los últimos actos vandálicos ya fueron comunicados por al departamento específico de María Pita, aunque la expectativa no es halagüeña. “Como se nos vaya Gadis va a ser terrible, no hay un ambiente sano y se ven cosas muy extrañas; debe ser una llamada de atención”, lamenta Rodríguez.