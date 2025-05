Un lapsus fatal acaba con Rosa en Pasapalabra

La coruñesa Rosa Rodríguez sufrió una dura derrota en el programa de Pasapalabra emitido por Antena 3 este viernes. A pesar de la igualdad entre ambos contendientes, fue Manu Pascual quien se llevó la victoria.

Rosa jugó acompañada de los actores Xavier Deltell y Elena Furiase, mientras que Manu lo hizo con los también intérpretes Oliver Ruano y Elena Ballesteros.

En el rosco final, se llegó a un punto en el que Manu ya había agotado su tiempo con 22 aciertos y Rosa tenía 21 en su haber. Fue ahí cuando Rosa jugó la letra F con la intención de establecer el empate. A la definición propuesta por el presentador, Roberto Leal, la coruñesa respondió "fidelismo", pero la respuesta correcta era "fideísmo". Ese error condenó a Rosa, que no sumaría ya ningún otro acierto. "Iba a decir fideísmo, no sé porqué he dicho fidelismo", lamentó la herculina, que deberá jugarse su presencia en el próximo programa en la silla azul.