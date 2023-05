Kany García | “Tener metas por cumplir es la razón por la que un artista se levanta con ilusiones nuevas”

Tras su éxito el año pasado en su gira por España, Kany García regresa este verano. Entre las fechas de su visita se encuentra el Palacio de la Ópera, el próximo día 23 de junio (21.00 horas). La cantante y compositora puertorriqueña confiesa que este nuevo tour es especial por dos aspectos. Uno de ellos es el “gran reto” de repetir ciudades presentando “una apuesta distinta”, con canciones que quizá no sonaron hace un año, pero también es el reto de hacer que la gente “tenga razones para regresar”, porque “esa misma gente, son mis mayores promotores para seguir atrayendo gente nueva”. “La otra parte bonita”, apunta, es ir a “ciudades a las que no fui y que me hacen ilusión, porque es llegar a más gente”. “Estoy superemocionada con lo que se viene”, señala.



Y esa emoción no es nueva, ya que es la continuación de la emoción de la gira del año pasado, que le sirvió para “confirmar que aquella idea loca que tuvo alguien de ir a un país nuevo, esa parte linda de ilusión, pero también la incertidumbre, fue acertada”, porque “recibir el cartelito de ‘sold out’ es la confirmación de que hicimos bien, en la elección y en el trabajo”. “Fue un logro increíble lo que hicimos el año pasado y, claro, después de los logros, una se quiere poner retos más altos”, añade García.



En ese éxito por el territorio español del pasado curso tuvo algo de influencia la presencia de artistas españoles en sus canciones, como colaborar con Rozalén. “Las colaboraciones son de las cosas más lindas que le pasa a los artistas, son puentes que te acercan a los países”, señala, porque le han abierto nuevos públicos. “Es supergratificante hacer estas colaboraciones, que se seguirán dando, ya iré pensando en las próximas con españoles y españolas, que siempre hacen tanto bien en ampliar la familia de público”, añade la cantante.



Ahora no trae disco, pero sí nuevos sencillos, alguno de los cuales espera estrenar para este tour español. “Estoy sacando las canciones poco a poco, esas cosas ayudan a que la desconexión no exista”, apunta.

Siempre con metas nuevas

Sus inicios estuvieron ligados a la música clásica, lo que ahora recuerda entre risas como “un cambio radical”, pero que le aportó muchas cualidades. “Hay un montón de cosas lindas que regala la música clásica, que uno adquiere para la música popular, como la disciplina”, indica, pero apunta también a la lectura musical, “saber lo que está pasando con cada músico”, tanto en los ensayos, como en la producción, cuando añade determinados instrumentos, “te da un control más amplio, son todo ganancias”.



Cumplirá tres lustros desde que publicó su primer disco. “Han sido quince años, más allá de procesos evolutivos, de crecimiento, uno pensaría que ya hemos logrado un montón de cosas, pero quince años después veo que sigo siendo la misma jovencita que soñaba conquistar esto o lo otro”, apunta.



Vislumbra nuevos objetivos: “tengo toda mi familia en Murcia, pero nunca he tocado en el pueblo de mi familia, son cosas nuevas que me ilusionan. En quince años, conversaré contigo y te seguiré diciendo que me quedan cosas por hacer y creo que esa es la razón por la que un artista se levanta con ilusiones nuevas”.