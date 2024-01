Julio Abalde | “Pienso que queda una Universidad preparada para afrontar los retos que le depara el futuro”

Durante su doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela, Julio Abalde empezó su andadura en la UDC, en 1985. El compromiso de este catedrático de Microbiología con la institución le llevó a ejercer distintos puestos de relevancia administrativa hasta alcanzar el de rector en 2015. Tras ocho años en los que afrontó la pandemia y el proyecto de la Ciudad de las TIC, Abalde se retira del cargo. El recién elegido Ricardo Cao continuará la labor iniciada por su predecesor.

¿Cómo fueron sus comienzos como rector de la Universidad?

Los primeros días fueron hace ocho años y ya casi no me acuerdo, pero como yo ya estaba como vicerrector en el equipo de gobierno no hubo mucha dificultad. Sí que cambia un poco tu rol. Pasas de coordinar un poco la labor de un equipo a estar en primera linea; aunque eso fue la dificultad inicial, el cambiar un poco el chip.



La UDC ha logrado muchos avances, como la Ciudad de las TIC. ¿En su opinión, qué hizo posible alcanzar estos logros?

Yo creo que disponer de un plantel de investigadores muy bien posicionados y con mucha experiencia; pero sobre todo tener muchas ganas de presentar proyectos que generen ilusión a la sociedad en general. En el caso de la Ciudad de las TIC, fue necesario tener la paciencia de lanzar esa iniciativa conectada con las Tecnologías de la Información y la Comunicación y buscar la complicidad de todas las administraciones. Eso fue el resultado de ideas, trabajo y un poquito de tiempo.



¿Cuál fue el mayor desafío que afrontó su equipo de gobierno?

Lógicamente, como los que hemos vivido esa época desde algún cargo de gestión, el mayor desafío fue hacer frente a la pandemia. El covid trajo una situación absolutamente desconocida para todos que requirió muchísimo más esfuerzo. Tuvimos la suerte de contar con toda la comunidad universitaria detrás; desde el profesorado al estudiantado. Nos ayudó a hacer frente, yo creo que con muy buena nota, a todo lo que supuso la gestión de la pandemia.

¿Cómo nació el proyecto de la Ciudad de las TIC?

Surgió de una interacción con el sector TIC, que nos pedía a ver si podíamos ampliar el espacio dedicado a las empresas Energy TIC y con una conversación en el Ministerio de Defensa. A partir de ahí se nos ofreció una oportunidad de juntar ambas cuestiones. Empezamos a trabajar para ver como podíamos aprovechar ese espacio tan magnífico que era la antigua Fábrica de Armas para convertirlo en un lugar de innovación tecnológica, desarrollo científico y de investigación para nuestra comunidad. Aquí tenemos un sector TIC muy desarrollado y queríamos crear oportunidades con ayuda de la UDC. Así nació este proyecto por el 2018 hasta llegar a la realidad que tenemos ahora.

¿Cómo cree que se adaptará Ricardo Cao a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)?

Es distinto porque este año ha habido un cambio legislativo que nos obliga a hacer una readaptación de todas las normas internas. Eso va a ser un trabajo y un reto; porque, entre todas las cosas, habrá que elaborar un nuevo estatuto. Necesitará mucha colaboración entre todas las instituciones y altura de miras de todos los colectivos de la Universidad. Va a tener que dedicarle una parte importante de su tiempo al inicio de este gobierno, pero estoy convencido de que tanto Ricardo como los miembros de su equipo reúnen las condiciones para afrontar este proceso de la mejor manera posible.

¿Piensa retirarse del primer plano de forma definitiva o colaborará con Ricardo Cao?

Yo me retiro del primer plano, pero no de la Universidad. Volveré a mi despacho, a las aulas y a mi trabajo de investigación; pero yo ya le dije a Ricardo, en el momento que se planteó presentarse como rector, que iba a tener mi ayuda allá donde él quiera. Puede contar conmigo para lo que necesite, pero como profesor normal y corriente. Cada rector tiene una personalidad diferente y él tiene que desarrollar su propio proyecto con su equipo de gobierno.

¿Qué Universidad considera que deja atrás tras su mandato?

Creo que dejo una Universidad moderna e innovadora. Es conocida y reconocida por la sociedad. Estos últimos años ha hecho una intensa transformación y actualización tanto de su apartado docente como de las posibilidades de investigación y de transferencia. Pienso que queda una Universidad preparada para afrontar los retos que le depara el futuro y con un equipo de gobierno con garantías para que eso sea posible.