Los juguetes de estreno salieron a pasear ilusión de la mano de los más pequeños en A Coruña

El paso de Papá Noel y su equipo de trabajo por los hogares de la ciudad dejó un reguero de ilusión, especialmente entre los más pequeños. Su creciente popularidad en la cultura popular se deja notar cada vez más en las jornadas previas, en la decoración y ahora también en el volumen de generosidad que deja a su paso cada año.



Desde primera hora de la mañana las calles se llenaron de los únicos a los que no les importa madrugar en Navidad, los niños que probaron sus juguetes por las calles. Aunque el producto electrónico y de interiores se abre camino a pasos agigantados todavía es posible ver bicicletas, muñecos, coches y vehículos de control remoto, todos ellos ‘del paquete’. Y precisamente eso, paquetes, fue lo que se amontonó desde las primeras horas de la madrugada a la jornada de este lunes. Los juguetes, el papel regalo y los restos de comida en ocasiones rebosaron la capacidad de los contenedores.

Contenedores llenos de envases de regalos/ Patricia G. Fraga



Especialmente complicada fue la tarea de depositar residuos y restos en el centro, ya que a los que vaciaban sus cocinas, depositaban los paquetes de sus regalos y semejantes se sumaba la intensa actividad del ocio nocturno, que también vivió una de sus noches más importantes del año, con decenas de locales a rebosar desde la una de la madrugada.

Abrir regalos es uno de los momentos más especiales de la Navidad



No obstante, al igual que sucede en la Noche de Reyes, los grandes protagonistas fueron los más pequeños y sus caras de satisfacción. Y es que, al contrario que los magos de Oriente, Papá Noel no tiene por costumbre dejar carbón ni regañar a aquellos que no se han portado especialmente durante el año.

Los parques de la ciudad, a pesar del frío y gracias a que la climatología respetó durante toda la jornada, tuvieron una actividad alta durante la mañana y primera hora de la tarde en varias zonas de la ciudad.



Cabalgata y actividades

Tras Nochebuena y Navidad, la programación municipal para estas fechas continuará con dos semanas en las que los Reyes Magos tomarán el relevo en los centros cívicos, los Museos Científicos Coruñeses, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y también al Palacio Municipal de María Pita. Por una parte, continuarán los talleres infantiles que se llevan a cabo en las instalaciones de la Casa de los Juguetes, en la OMIC, ideados para niños de cuatro a diez años. Habrá talleres hasta el día 5 de enero. El acceso es gratuito, con inscripción previa en la propia oficina quince minutos antes de comenzar cada actividad.



Además de las fiestas de Papá Noel, ya celebradas en los centros cívicos, está previsto que los Reyes Magos se acerquen al Palacio Municipal de María Pita desde el día 2 de enero. De esta forma, los más pequeños podrán visitar a Sus Majestades los Reyes Magos los días 2, 3 y 4, en horario de 11.00 a 14.00 horas, y de 16.30 a 21.30 horas.



Como es habitual, la ciudad gozará de la Cabalgata de Reyes el 5 de enero. Prevista para las 18.00 horas, contará con catorce carrozas, cinco trenes y diecisiete compañías artísticas y de animación en su recorrido. La comitiva saldrá del Barrio de las Flores, frente al CEIP Ramón de la Sagra, y concluirá como cada año en la plaza de María Pita con el saludo oficial, cerca de las 21.15 horas. De las catorce carrozas que participarán en el recorrido, ocho serán municipales y cinco procedentes de patrocinadores que un año más vuelven a sumarse a esta cita tan especial. No faltará la carroza de los Bomberos de A Coruña, la más esperada por el público infantil y que cerrará la comitiva repartiendo caramelos.



Por otra parte, el belén municipal continuará abierto hasta el día 6 de enero, exceptuando el día 1, cuando estará cerrado. Los horarios de apertura serán de 12.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 21.00. El 31 de diciembre solo estará abierto por la mañana. En el teatro Colón están previstas las actuaciones del Coro de Niños y el Coro Joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia (día 4) y el concierto de Reyes, el día 5 de enero.